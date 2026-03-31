ABBANK xem xét phương án tăng vốn và niêm yết trên HOSE

Ngày 31/3, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với phương án tăng vốn điều lệ lên mức trên 20.245 tỷ đồng, nhằm nâng tầm năng lực tài chính và mở rộng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Trước đó, đầu năm 2026, ABBank đã thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP). Đến tháng 3/2026, ABBank hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 10.350 tỷ đồng lên 13.972 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Song song tăng vốn điều lệ, khi thông qua, việc niêm yết cổ phiếu ABB trên HOSE là bước đi chiến lược nhằm tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản và nâng cao giá trị vốn hóa cho ngân hàng.

ABBank cũng vừa công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt mức kỷ lục tới 3.522 tỷ đồng, tăng 352,4% so với 2024. Đáng chú ý, quy mô tổng tài sản của ngân hàng đã vượt ngưỡng 220.392 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 8.580 tỷ đồng, tăng 87,3% so với năm trước. Nhờ nỗ lực tối ưu hóa chi phí và đẩy mạnh chuyển đổi số, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) đã được kiểm soát ở mức 35,4%.

Nhờ đó, các chỉ số khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tổng tài sản (ROA) ở mức cao so với bình quân ngành khi lần lượt đạt 18,3% và 1,4%. Đây là minh chứng rõ nét cho việc tái cấu trúc chi phí và chuyển đổi mô hình kinh doanh phát huy hiệu quả tích cực.

Đặc biệt giữa bối cảnh nợ xấu toàn ngành có dấu hiệu áp lực, ABBank đã đưa tỷ lệ nợ xấu (NPL) về mức 0,53%, con số thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay./.

ABBank lên kế hoạch phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ Mục đích ABBank huy động trái phiếu theo phương án nêu trên nằm bổ sung vốn để phát triển hoạt động cấp tín dụng cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp theo quy định của Luật Các tổ chức Tín dụng.