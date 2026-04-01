Xung đột Trung Đông đẩy giá vàng thế giới trượt sâu

Kết thúc phiên giao dịch 31/3, giá vàng thế giới đã tăng hơn 3%, song kim loại quý này khép lại một tháng sụt giảm nhiều nhất kể từ tháng 10/2008 do sức ép từ lạm phát kéo dài và kỳ vọng lãi suất tăng cao dưới tác động của chiến sự tại Iran.

Vào lúc 17 giờ 31 phút ngày 31/1 giờ GMT, (khoảng 0 giờ 31 phút sáng 1/4 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 3,2% lên mức 4.652,31 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 20/3.

Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng đóng cửa với mức tăng 2,7% lên 4.678,60 USD/ounce.

Động lực chính thúc đẩy đợt phục hồi ngắn hạn trong phiên này xuất phát từ những tín hiệu lạc quan về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Tờ the Wall Street Journal dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran, ngay cả trong trường hợp eo biển Hormuz vẫn đóng cửa phần lớn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đánh giá những ngày tới sẽ mang tính quyết định, đồng thời cảnh báo Iran rằng xung đột sẽ leo thang nếu không đạt được thỏa thuận.

Bất chấp đợt tăng giá này, tính chung trong tháng 3/2026, giá vàng giao ngay đã "bốc hơi" 11,8% do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và buộc thị trường phải đánh giá lại các kịch bản lãi suất.

Mặc dù vàng luôn được xem là rào chắn bảo vệ tài sản trước rủi ro và lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao lại làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại không sinh lời này.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu trong phiên 31/3 cũng hỗ trợ giá vàng.

Về dài hạn, tổ chức BMI hiện vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng trung bình trong năm 2026 ở mức 4.600 USD/ounce. Đáng chú ý, ngân hàng Goldman Sachs tiếp tục kỳ vọng giá vàng sẽ chạm mốc 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay bật tăng 6,7% lên 74,64 USD/ounce trong phiên giao dịch 31/3, song vẫn ghi nhận mức giảm 20,4% tính chung cả tháng.

Các nhà phân tích tại BNP Paribas dự báo bạc sẽ giao dịch trong vùng 65 - 75 USD/ounce trong suốt năm 2026 và kỳ vọng thị trường vật chất sẽ chuyển sang trạng thái thặng dư vào năm 2027.

Tương tự, giá bạch kim tăng 3,1% lên 1.958,05 USD/ounce và giá palladium tăng 5,2% lên 1.479,25 USD/ounce. Mặc dù cùng phục hồi trong phiên, cả hai kim loại này đều đang hướng tới một tháng sụt giảm./.

Tại Việt Nam, chiều 31/3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 171,9-174,9 triệu đồng/lượng./.

