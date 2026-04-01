Giới doanh nghiệp Israel cảnh báo hạn chế chuyến bay đe dọa nền kinh tế ​

Các tổ chức doanh nghiệp hàng đầu Israel cảnh báo việc hạn chế số lượng hành khách trên các chuyến bay quốc tế đang gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động kinh tế, đồng thời kêu gọi chính phủ ưu tiên cấp chỗ cho doanh nhân trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn.

Theo báo Ynet, Hiệp hội các nhà sản xuất Israel và Viện Xuất khẩu Israel đã gửi thư tới các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, Cơ quan Hàng không Dân dụng và hãng hàng không quốc gia El Al, đề xuất thiết lập cơ chế phân bổ một phần số ghế trên các chuyến bay ra nước ngoài dành riêng cho giới doanh nghiệp.

Các tổ chức này cho biết kể từ khi xung đột bùng phát, các biện pháp hạn chế hành khách đã khiến nhiều doanh nhân không thể đặt vé để tham gia các hoạt động quốc tế quan trọng.

Trong khi đó, nền kinh tế Israel phụ thuộc lớn vào các mối liên kết toàn cầu, từ xuất khẩu, đầu tư đến chuỗi cung ứng và vận hành doanh nghiệp.

Theo nội dung thư, trong điều kiện nhu cầu đi lại tăng cao nhưng số chuyến bay bị giới hạn, nguy cơ gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp là rất rõ ràng, bao gồm việc không thể tham dự các cuộc họp quan trọng, ký kết hợp đồng hoặc duy trì quan hệ với đối tác quốc tế.

Dù Bộ Giao thông Israel dự kiến nới lỏng một phần quy định, cho phép tăng số hành khách trên các chuyến bay hồi hương từ 100 người lên 170 người, giới doanh nghiệp cho rằng cần có thêm các biện pháp mang tính mục tiêu để bảo đảm hoạt động kinh tế không bị gián đoạn.

Áp lực càng gia tăng khi trong những tuần tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện quốc tế quan trọng như triển lãm Cosmoprof tại Italy, triển lãm quốc phòng Exponential tại Đức và hội nghị an ninh mạng tại Mỹ, với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp Israel. Tuy nhiên, theo ước tính, khoảng một nửa số đại diện doanh nghiệp vẫn chưa thể đặt được vé.

Giới doanh nghiệp nhấn mạnh việc bảo đảm khả năng đi lại của các doanh nhân không chỉ phục vụ lợi ích riêng lẻ mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với duy trì xuất khẩu, thu hút đầu tư và vị thế của Israel trên thị trường toàn cầu./.

