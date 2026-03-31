Malaysia đánh giá cao lợi thế cạnh tranh của Việt Nam về thu hút đầu tư

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại khu vực Đông Nam Á ngày càng gay gắt, các chuyên gia Malaysia đã thẳng thắn ghi nhận những ưu thế vượt trội của Việt Nam về lực lượng lao động và quy mô thị trường.

Phát biểu tại hội thảo về Hợp tác Công nghiệp Nhật Bản-Malaysia, ông Nazir Razak, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN Malaysia, thừa nhận sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các quốc gia trong khu vực như Việt Nam - quốc gia đang sở hữu những lợi thế then chốt về sự ổn định chính trị, lực lượng lao động dồi dào và thị trường nội địa có quy mô lớn hơn.

Tuy nhiên, ông Nazir cho rằng Malaysia vẫn có thể duy trì vị thế nhờ nền kinh tế mở và sự nhất quán trong các chính sách quản trị.

Để ứng phó với các thách thức địa chính trị toàn cầu, Malaysia đang nỗ lực tận dụng mối quan hệ ngoại giao 70 năm và đối tác kinh doanh 50 năm với Nhật Bản để thu hút đầu tư.

Ông Nazir nhấn mạnh rằng các biến động hiện nay, bao gồm xung đột tại Trung Đông, chính là cơ hội để Malaysia chứng minh khả năng dự báo chính sách và tiềm năng đầu tư khi các doanh nghiệp quốc tế tái định vị chuỗi cung ứng.

Tại hội thảo, Đại sứ Nhật Bản Shikata Noriyuki nhận định Malaysia tiếp tục là điểm đến đầu tư triển vọng, dù chi phí gia tăng và đồng nội tệ ringgit mạnh hơn có thể khiến các nhà đầu tư Nhật Bản phải điều chỉnh mô hình kinh doanh.

Ông khuyến nghị các tập đoàn Nhật Bản nên chủ động hơn trong những lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu để thắt chặt hợp tác.

Về khía cạnh an ninh kinh tế, Giáo sư Suzuki Kazuto thuộc Đại học Tokyo chỉ ra rằng niềm tin đã trở thành một giá trị cốt lõi, khi các doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn những quốc gia đối tác đáng tin cậy.

Ông đánh giá cao vai trò của Malaysia như một nhà sản xuất khí tự nhiên và trung tâm công nghiệp, đồng thời cho rằng việc phân công lao động sâu rộng hơn tại châu Á sẽ giúp xây dựng mạng lưới kinh tế khu vực kiên cường hơn.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, giới chuyên gia cho rằng Malaysia và Nhật Bản có thể đóng vai trò kết nối nhằm giảm bớt áp lực và giảm thiểu rủi ro cho chuỗi cung ứng, nhờ vào mối quan hệ đặc thù của cả hai quốc gia với khu vực này./.

Chuyên gia Australia: Việt Nam có nền tảng cơ bản để tự chủ về năng lượng và nhiên liệu Theo đánh giá của chuyên gia Jarrod Leak Việt Nam có nền tảng cơ bản để trở thành một quốc gia tự chủ mạnh mẽ về năng lượng và nhiên liệu.