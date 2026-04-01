Nông dân thu hàng trăm triệu đồng từ những mô hình kinh tế mới

Từ nuôi cá lồng trên sông đến chăn nuôi gia cầm theo hướng hàng hóa, các mô hình mới không chỉ giúp người dân nhiều địa phương chủ động sản xuất, nâng cao năng suất mà còn tạo nguồn thu nhập ổn định, bền vững.

Những chuyển biến tích cực này không chỉ cải thiện đời sống người dân mà còn mở ra hướng đi lâu dài cho phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và thích ứng thị trường.

Xã Minh Ngọc từ lâu được biết đến với nhiều loại thủy sản đặc sản như: cá bống, cá lăng, cá nheo, cá chiên… Những năm gần đây, thay vì chỉ khai thác tự nhiên, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang đầu tư nuôi cá lồng trên sông. Sự chuyển đổi này không chỉ giúp chủ động nguồn sản phẩm mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế ổn định, lâu dài.

Gia đình anh Giàng A Lầu, thôn Bách Sơn, xã Minh Ngọc là một trong những hộ tiên phong gắn bó với nghề nuôi cá lồng trên sông Gâm. Hiện gia đình anh duy trì 6 lồng cá, chủ yếu nuôi các loại cá đặc sản có giá trị kinh tế cao như: cá bống, cá lăng... Nhờ tận dụng tốt điều kiện dòng chảy ổn định, nguồn nước sạch cùng với áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, các lồng cá của gia đình sinh trưởng, phát triển thuận lợi, mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Anh Giàng A Lầu chia sẻ, trước đây gia đình chủ yếu đánh bắt tự nhiên nên thu nhập bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nguồn lợi sẵn có. Từ khi chuyển sang nuôi cá lồng, kinh tế ổn định hơn rõ rệt, đầu ra sản phẩm thuận lợi, giá bán cao. Nhận thấy hiệu quả thiết thực, thời gian tới gia đình anh dự định mở rộng thêm 2 lồng cá để nâng cao thu nhập.

Cùng tại thôn Bách Sơn, anh Giàng A Lũ cũng là một trong những hộ tích cực phát triển mô hình này. Theo anh Lũ, thời gian đầu triển khai còn gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, chi phí đầu tư ban đầu lớn và chưa nắm vững kỹ thuật chăm sóc. Tuy nhiên, nhờ được tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm các hộ đi trước và sự hỗ trợ của hợp tác xã, việc nuôi cá lồng dần đi vào ổn định, cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Hiện nay, nuôi cá đã trở thành nguồn thu nhập chính, giúp gia đình cải thiện đáng kể đời sống.

Liên kết sản xuất, nuôi cá lồng trên sông Gâm ở Minh Ngọc (Tuyên Quang) phát huy hiệu quả. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trước xu hướng phát triển của nghề nuôi cá lồng, Hợp tác xã Dịch vụ Nông lâm nghiệp tổng hợp Trung Hiếu đóng vai trò cầu nối, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Ông Ban Văn Hình, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, hiện hợp tác xã đang liên kết với 17 hộ dân, với gần 40 lồng nuôi cá. Khi tham gia hợp tác xã, các hộ dân được hỗ trợ toàn diện từ khâu thiết kế, lắp đặt lồng nuôi, lựa chọn con giống đến hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo từng giai đoạn phát triển của cá.

Đồng thời, hợp tác xã cũng cam kết bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch, giúp người dân yên tâm sản xuất, hạn chế rủi ro về thị trường. Đây là yếu tố quan trọng để nghề nuôi cá lồng phát triển ổn định và bền vững.

Không chỉ dừng lại ở liên kết sản xuất, hợp tác xã còn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới xây dựng thương hiệu cá đặc sản sông Gâm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hiện nay, toàn xã Minh Ngọc có 142 lồng nuôi cá trên diện tích khoảng 16 ha mặt nước, tập trung chủ yếu là các loại cá đặc sản như: cá chiên, cá lăng, cá bống... Mỗi hộ tham gia nuôi cá lồng đều có thu nhập ổn định, dao động từ 70 triệu đến khoảng 200 triệu đồng/năm.

Ông Trương Trung Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Ngọc cho biết, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình nuôi cá lồng theo hướng an toàn, hiệu quả; đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường tiêu thụ, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm thủy sản đặc trưng của địa phương.

Tại tỉnh Đồng Nai, không ít nhà nông đã thay đổi tư duy, nhạy bén với thị trường nhờ các mô hình chăn nuôi mới. Điển hình mô hình nuôi gà Ai Cập siêu trứng đến sản xuất gà tre giống chất lượng cao không chỉ mang lại lợi nhuận hàng chục triệu đồng mỗi tháng mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho nông nghiệp địa phương.

Tại xã Phú Nghĩa, trong hai năm qua, gia đình chị Trần Thị Mai nhờ chuyển đổi sang nuôi giống gà Ai Cập siêu trứng nên đã xây dựng được nguồn thu nhập ổn định lên đến vài chục triệu đồng mỗi tháng. Chị Trần Thị Mai cho biết, chọn giống gà Ai Cập vì có đặc tính sinh trưởng tốt. Sau khoảng 5 tháng chăm sóc, gà bắt đầu chu kỳ đẻ trứng kéo dài liên tục trong 18 tháng. Với quy mô 1.500 con mái được nuôi nhốt tập trung trong khu chuồng trại chỉ 200m2. Sau thời gian nuôi, mô hình này của gia đình chị đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với các loại vật nuôi truyền thống trước đây.

Theo chị Mai, mỗi ngày đàn gà ăn khoảng 6 bao cám loại 25kg/bao, tương đương chi phí đầu tư khoảng 1,6 triệu đồng. Qua đó, gia đình chị Mai thu về bình quân từ 1.200-1.300 quả trứng mỗi ngày. Với mức giá bán ổn định ở mức 3.000 đồng/quả, sau khi trừ mọi chi phí thức ăn và chăm sóc, gia đình chị Mai thu về lợi nhuận từ 1,5-1,8 triệu đồng/ngày. Ngoài ra, gia đình chị Mai còn khoản lợi nhuận từ việc bán gà thịt sau khi kết thúc chu kỳ cho trứng.

“Trước khi chuyển sang nuôi gà, kinh tế gia đình tôi khá bấp bênh. Từ ngày chuyển sang nuôi gà đẻ, mỗi ngày trừ hết chi phí cũng dư ra hơn 1 triệu đồng, đời sống nhờ đó mà khấm khá hẳn lên. Khi đàn gà khai thác gần 2 năm, lượng trứng giảm dần, tôi sẽ tiến hành thanh lý đàn để bán gà thịt và tái đàn mới,” chị Mai vui mừng cho biết.

Cũng theo chị Mai, trứng gà Ai Cập rất được thị trường ưa chuộng nhờ ưu điểm vỏ trắng, quả to, lòng đỏ lớn và giá trị dinh dưỡng không thua kém trứng gà ta. Dù mỗi ngày cung ứng ra thị trường hơn 1.000 quả, nhưng trang trại của chị Mai vẫn luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Với mức giá 3.000 đồng/quả được đánh giá là khá cao so với mặt bằng chung, nhưng khách hàng vẫn tin tưởng lựa chọn vì chất lượng tốt.

Với hiệu quả thời gian qua, chị Trần Thị Mai đang khẩn trương chuẩn bị chuồng trại, chăm sóc đàn gà giống để mở rộng quy mô thêm khoảng 2.000 con để tiếp tục nâng cao thu nhập bền vững hơn.

Mô hình sản xuất gà tre giống của gia đình ông Lê Quang Mạnh ở phường An Lộc (Đồng Nai) duy trì đàn gà tre bố mẹ khoảng 8.000 con để bán ra 50.000 con giống ra thị trường. (Ảnh: K gửi H/TTXVN)

Còn tại phường An Lộc, mô hình nuôi gà tre giống của ông Lê Quang Mạnh là một điển hình sáng tạo đón đầu xu thế tiêu dùng khi tập trung cung cấp nguồn con giống chất lượng cao. Trước đây, ông Lê Quang Mạnh từng duy trì đàn gà thịt giống Bình Định với quy mô lên tới 40.000-50.000 con. Tuy nhiên, tình trạng giá cả bấp bênh và đầu ra thiếu ổn định khiến việc chăn nuôi thường xuyên rơi vào cảnh thua lỗ.

Không “đầu hàng” với lối chăn nuôi cũ lợi nhuận không ổn định, ông Mạnh dành thời gian nghiên cứu thị trường và nhận thấy tiềm năng từ dòng gà tre đặc sản mang lại lợi nhuận hơn.

Tháng 4/2025, ông Mạnh quyết định chuyển hướng hoàn toàn sang sản xuất gà tre giống. Với quyết tâm làm lớn, ông Mạnh mạnh dạn đầu tư gần 3 tỷ đồng để cải tạo chuồng trại, lắp đặt hệ thống nhà lồng hiện đại và dàn lò ấp trứng công nghệ cao.

Ông Lê Quang Mạnh chia sẻ: Cách đây vài năm, tôi thấy nhu cầu về gà thịt truyền thống bắt đầu sụt giảm. Trong khi đó, thị trường lại rất ưa chuộng gà tre nhờ chất lượng thịt đặc trưng. Nhận thấy bà con địa phương đang thiếu nguồn con giống chuẩn, tôi đã lặn lội xuống miền Tây chọn giống về nuôi, sau đó tự sản xuất con giống để hỗ trợ nguồn cung tại chỗ.

Hiện tại, trang trại của ông Mạnh đang duy trì đàn gà bố mẹ khoảng 8.000 con. Đàn gà được nuôi trong hệ thống lồng cách mặt đất từ 50-60 cm, giúp chuồng trại luôn thông thoáng, tách biệt với nguồn bệnh. Quy trình này giúp tỷ lệ trứng nở đạt trên 95%.

Theo ông Mạnh, với giá xuất xưởng 9.000 đồng/con, đến nay trang trại đã cung ứng ra thị trường hơn 50.000 con giống. Dù vậy, nguồn cung vẫn chưa bắt kịp nhu cầu tăng cao của người chăn nuôi. Với số lượng trên, lượng con giống ra lò hiện vẫn không đủ đáp ứng đơn hàng của bà con. Gia đình đang nỗ lực tối ưu quy trình để tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng tốt nhất khi đến tay người nuôi.

Cũng theo ông Mạnh, không chỉ con giống mà gà tre thương phẩm cũng đang mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Với trọng lượng từ 1-1,3 kg/con, giá bán dao động từ 90.000-110.000 đồng/kg. Trong khi đó, chỉ cần giá ở mức trên 60.000 đồng/kg là người nuôi đã có lãi. Đây là biên độ lợi nhuận rất an toàn trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Nhằm đáp ứng cơn khát con giống của thị trường, ông Mạnh dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, nâng tổng đàn gà bố mẹ lên 20.000 con trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Lý Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Lộc, với mục tiêu giới thiệu, quảng bá và nhân rộng mô hình nuôi gà tre lai, Hội Nông dân kỳ vọng sẽ tạo ra hướng đi mới giúp bà con nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế.

Qua thực tế triển khai, địa phương nhận thấy mô hình này rất phù hợp với đặc thù địa phương, giúp bà con tận dụng tối đa diện tích vườn nhỏ lẻ của từng hộ gia đình. Giống gà tre lai sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như tốc độ tăng trưởng nhanh, sức đề kháng tốt nên ít dịch bệnh. Đặc biệt, chất lượng thịt săn chắc cùng ngoại hình đẹp của giống gà này đang rất được thị trường ưa chuộng, đáp ứng đúng thị hiếu người tiêu dùng./.

