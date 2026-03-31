Cần Thơ: Năm bị cáo nhận án tù vì hành vi mua bán trẻ em qua biên giới

Ngày 31/3, Tòa án nhân dân khu vực 8 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 5 bị cáo về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi." Các bị cáo này đã đưa một em gái 14 tuổi sang Trung Quốc ép lấy chồng để nhận tiền công.

Theo cáo trạng, nhóm đối tượng bắt đầu hành vi phạm tội từ khoảng tháng 5/2024 khi Thạch Thị Lai thỏa thuận với một phụ nữ tên là Lâm Bé Pủng về việc tìm người đưa sang Trung Quốc lấy chồng để hưởng tiền công 20 triệu đồng mỗi trường hợp. Sau đó, Lai móc nối với Trần Thị Hiền và biết được vợ chồng Thạch Thiện, Kim Thị Xuân đang gặp khó khăn về tài chính.

Các đối tượng đã đến đặt vấn đề đưa con của họ đi nước ngoài và được vợ chồng Thiện đồng ý giao người con gái thứ hai là cháu T.T.C.T (sinh năm 2010). Riêng người con gái lớn sinh năm 2008 do không đồng ý nên không tham gia.

Đến ngày 3/8/2024, các đối tượng đưa cháu T. từ Cần Thơ lên Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Lâm Bạc Tý để tiếp tục đưa ra Hà Nội, di chuyển lên Lai Châu rồi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Nơi xứ người, cháu T. bị ép kết hôn, nhiều lần bị ép quan hệ tình dục nên đã tìm mọi cách bỏ trốn. Ngày 14/9/2024, nạn nhân bị Công an Trung Quốc kiểm tra và bắt giữ.

Trải qua nhiều tháng, ngày 26/12/2024, cháu T. mới được trao trả về Việt Nam và được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vào ngày 2/1/2025.

Cơ quan chức năng làm rõ, từ việc bán con gái, vợ chồng Xuân và Thiện đã nhận được 160 triệu đồng, bị can Hiền nhận 10 triệu đồng, Tý nhận 5 triệu đồng. Riêng đối tượng Lai mới nhận được 500.000 đồng (trong số 20 triệu đồng được hứa hẹn).

Hội đồng xét xử nhấn mạnh, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm và quyền tự do của trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương nên cần phải xử lý thật nghiêm.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Lâm Bạc Tý (sinh năm 1973, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh) mức án 13 năm 6 tháng tù; Thạch Thị Lai (sinh năm 1963, ngụ phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ) lĩnh án 13 năm tù.

Ba bị cáo cùng ngụ xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ gồm cha mẹ ruột của nạn nhân là Thạch Thiện (sinh năm 1987) và Kim Thị Xuân (sinh năm 1986) cùng đối tượng Trần Thị Hiền (sinh năm 1974) mỗi người nhận mức án 12 năm tù.

Liên quan đến vụ án này, đối tượng Lâm Bé Pủng (tên gọi khác là Phượng, em ruột bị cáo Tý) hiện đã xuất cảnh. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số C5658/QĐ-CSHS ngày 11/12/2025 để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Lâm Bé Pủng cùng các cá nhân có liên quan./.

