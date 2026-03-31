Đắk Lắk: Xe container va chạm xe máy khiến 3 người tử vong

Thông tin từ Công an xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk vào chiều 31/3 cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người thiệt mạng tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 31/3, xe container biển kiểm soát 77H-05503 chở dăm keo do tài xế Lê Châu Duẩn (sinh năm 1985, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển, đi trên tuyến ĐT647 qua địa phận thôn Phú Tâm (xã Phú Mỡ) theo hướng Tây-Đông thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 78AK-04493 do ông La Lan Cuối (sinh năm 1970) chở theo ông La Thanh Nông (sinh năm 1957, cùng thôn Phú Giang, trú xã Phú Mỡ) đang lưu hành theo hướng ngược lại.

Hậu quả của vụ va chạm giao thông khiến ông Nông và ông Cuối tử vong tại chỗ, trong đó ông Cuối bị xe container đổ đè lên, kẹp dưới lòng đường. Tài xế Duẩn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, tài xế Duẩn nhập viện vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 31/3 trong tình trạng đa chấn thương; do vết thương quá nặng đã tử vong lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại hiện trường, xe container bị lật nghiêng, đè lên chiếc xe máy; phần đầu xe hư hỏng hoàn toàn, đổ vào lan can đường.

Lực lượng Công an xã Phú Mỡ đã phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông đưa thi thể ông Cuối ra ngoài.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu xác định do tài xế xe tải đi lấn sang phần đường bên trái theo chiều đi, dẫn đến tai nạn.

Ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỡ cho biết, hai trường hợp tử vong trong vụ tai nạn trên có hoàn cảnh rất khó khăn. Địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân; đồng thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi trường hợp 2 triệu đồng./.

