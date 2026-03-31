Hà Nội: Từ 31/3, tổ chức giao thông 2 chiều trên đường La Thành

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ ngày 31/3, tổ chức giao thông 2 chiều cho các loại phương tiện lưu thông trên tuyến đường La Thành (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Kim Mã-Huỳnh Thúc Kháng kéo dài).

Trước đó, ngày 20/3, nhằm phục vụ thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, Sở Xây dựng đã điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành và các khu vực lân cận.

Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành và các khu vực lân cận, cấm các phương tiện ôtô lưu thông đường La Thành, chiều từ La Thành đi Voi Phục.

Các phương tiện ôtô lưu thông đường La Thanh, chiều La Thành đi Voi Phục đi theo các hướng sau: Nguyễn Chí Thanh-Huỳnh Thúc Kháng kéo dài-Voi Phục-La Thành; Nguyễn Chí Thanh-Chùa Láng-Huỳnh Thúc Kháng kéo dài-Voi Phục-La Thành; Nguyễn Chí Thanh-Đào Tấn-đường Vành đai 2 dưới thấp-đường Cầu Giấy-La Thành.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội triển khai phối hợp cùng Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện điều chỉnh, tháo dỡ, thu hồi biển báo, xóa vạch sơn cũ, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông,...

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông di dời hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với phương án và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cũng phối hợp Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội để có phương án điều chỉnh luồng tuyến xe công cộng chạy trong phạm vi rào chắn được an toàn và thuận lợi.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội giao Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội thực hiện điều chỉnh phương án luồng tuyến xe buýt theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đặc biệt, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Phòng Cảnh sát giao thông cũng hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện di chuyển hệ thống đèn tín hiệu giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút Nguyễn Chí Thanh-La Thành và các nút lân cận cho phù hợp với phương án và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

Cùng đó, Ủy ban Nhân dân các phường Giảng Võ, Láng chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Ủy ban Nhân dân các phường Giảng Võ, phường Láng cũng tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường và nút giao khu vực lân cận./.

