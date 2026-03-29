Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ xe khách 29 chỗ lao xuống vực tại Tam Đảo

Liên quan đến vụ xe khách 29 chỗ lao xuống vực tại xã Tam Đảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Xây dựng - cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xử lý vụ việc theo quy định; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương; đồng thời khẩn trương khắc phục hư hỏng hạ tầng nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo công tác phối hợp xử lý hiện trường, đảm bảo giao thông tại khu vực tuyến đường; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện, lực lượng y tế, y tế cơ sở kịp thời cấp cứu, chữa trị cho các hành khách bị thương, giảm thiểu tối đa tổn hại sức khoẻ của người bị thương. Ủy ban nhân dân xã Tam Đảo phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Công an tỉnh trong quá trình xử lý, giải quyết vụ việc.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 29/3, tại Km20, Quốc lộ 2B (khu vực Tam Đảo), tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B-098.15 chở 26 người lưu thông từ Khu du lịch Tam Đảo xuống, gặp sự cố lao xuống ta-luy bên trái, đâm xuống vực sâu khiến nhiều người bị thương.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ tai nạn khiến 7 người bị thương, trong đó 3 người được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu, 4 người bị thương nhẹ được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Tam Đảo. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương xử lý hiện trường, đảm bảo giao thông tại khu vực tuyến đường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Khẩn trương cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ xe lao xuống vực ở Tam Đảo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực cứu chữa cho 4 nạn nhân vụ tai nạn xe ôtô khách 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo, trong đó có 1 bệnh nhân 30 tuổi tiên lượng nặng.