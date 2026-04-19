Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu bay

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng vừa có thư gửi Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc về vấn đề nguồn cung cấp xăng dầu hàng không trong bối cảnh chiến sự Trung Đông đang diễn ra tác động không nhỏ đến hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam.

Nội dung thư gửi nêu rõ, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã gây ra những gián đoạn nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu và khu vực, qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các hãng hàng không do thiếu hụt nhiên liệu hàng không. Các hãng hàng không Việt Nam cũng đang trong tình trạng tương tự.

Cục trưởng Uông Việt Dũng cũng nhấn mạnh, trên cơ sở các trao đổi cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước gần đây tới Trung Quốc của Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó đã tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác toàn diện giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Dựa trên tinh thần hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia, cũng như mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nhà chức trách hàng không nói riêng, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Tổng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc xem xét chỉ đạo các nhà cung cấp nhiên liệu hàng không liên quan, bao gồm Sinopec, PetroChina và Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC), tiếp tục duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không đầy đủ và ổn định cho các nhà nhập khẩu nhiên liệu hàng không của Việt Nam trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết.

“Sự hỗ trợ của Tổng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ giúp các hãng hàng không của chúng tôi duy trì ổn định việc khai thác đến Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân hai nước,” Cục trưởng Uông Việt Dũng khẳng định.

Ước tính của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, nhiên liệu bay hiện chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí khai thác của các hãng hàng không. Với kịch bản giá nhiên liệu duy trì quanh 200 USD/thùng, chi phí vận hành của doanh nghiệp có thể tăng thêm khoảng 40% so với giai đoạn trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về xây dựng kịch bản điều hành vận tải hàng không trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu bay Jet A-1.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), các doanh nghiệp cảng hàng không, các doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu hàng không và các đơn vị liên quan đánh giá khả năng cung ứng nhiên liệu hàng không trong ngắn hạn và trung hạn; xây dựng các kịch bản điều hành khai thác vận tải hàng không trong các trường hợp giá nhiên liệu Jet A1 tiếp tục tăng, nguồn cung nhiên liệu bị thiếu hụt, gián đoạn...

Các đơn vị xây dựng kế hoạch khai thác (tần suất, mạng đường bay...) phù hợp và bảo đảm duy trì hoạt động vận tải hàng không, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn khai thác bay./.

