Lùi thời gian thông xe hơn 18km cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu sang tháng 4

Ngày 29/3, Ban Quản lý dự án 85 cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về việc đưa tuyến chính Dự án thành phần 2 (dài 18 km), cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu vào khai thác tạm (thông xe).

Tại văn bản này, Ban Quản lý dự án 85 xin điều chỉnh lùi thời gian đưa vào khai thác tạm tuyến chính Dự án thành phần 2 sang tháng 4 tới thay vì thông xe vào cuối tháng 3 này theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Nguyên nhân lùi thời gian thông xe do chủ đầu tư phải điều chỉnh phương án tổ chức giao thông và nhà thầu gặp một số khó khăn nên tiến độ thi công các hạng mục (biển báo, hàng rào, vạch sơn kẻ đường) chưa đạt yêu cầu; dự kiến ngày 5/4/2026 mới hoàn thành tuyến chính; giữa tháng 4 tới Hội đồng kiểm tra Nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu.

Về điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, theo nội dung làm việc giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Cục Cảnh sát giao thông, hiện Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành (thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) đang triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2026. Do đó cần thu hẹp, không sử dụng 2/4 làn xe qua trạm thu phí Quốc lộ 51 (thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây).

Việc phân luồng cho phương tiện từ Quốc lộ 51 qua trạm thu phí này để vào tuyến chính cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu là không khả thi.

Trong thời gian Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu chưa đưa vào khai thác, chỉ có duy nhất một hướng kết nối từ Quốc lộ 51 vào đường Bưng Môn (đường ngang do địa phương quản lý) và đi trên đường gom để kết nối vào tuyến chính Dự án thành phần 2 tại Km 16+275. Ban Quản lý dự án 85 đã điều chỉnh bổ sung phương án tổ chức giao thông theo hướng kết nối này.

Ngoài ra, có một số hạng mục tại dự án phải điều chỉnh, bổ sung. Trong đó, hiện trạng mặt đường của đường Bưng Môn (kết nối phương tiện từ Quốc lộ 51 vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu) đã hư hỏng nặng, xuống cấp, nhiều vị trí cần khắc phục để đảm bảo lưu thông an toàn. Các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh việc sửa chữa lại đường Bưng Môn; thi công đoạn tuyến kết nối từ đường Bưng Môn vào đường gom để vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Các hạng mục này dự kiến hoàn thành trước ngày 10/4 tới.

Để đưa tuyến chính Dự án thành phần 2 vào khai thác tạm, Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao các cơ quan chức năng xem xét, thống nhất và hỗ trợ thực hiện phương án phân luồng, tổ chức giao thông cho phương tiện đi từ Quốc lộ 51 vào đường Bưng Môn, đảm bảo thông suốt và an toàn.

Chỉ đạo VEC khẩn trương hoàn thành thi công xà mũ trụ cầu (T6P, T6T) và hai nhịp cầu vượt tuyến chính cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại Km 16+800 (nhịp T5-T6 và T6-T7) thuộc Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành trước ngày 7/4/2026 để Ban Quản lý dự án 85 hoàn thiện sơn kẻ đường và đảm bảo an toàn thông xe trên tuyến.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54 km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, được chia làm 3 dự án thành phần, trong đó Dự án thành phần 1 và thành phần 2 qua địa bàn Đồng Nai, Dự án thành phần 3 thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh./.

