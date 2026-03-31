Quảng Ngãi hoàn thành đưa điện lưới quốc gia về khu vực dân cư đặc biệt

Ngày 31/3, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đóng điện, hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia về với 88 hộ dân còn lại tại cụm dân cư 3B, thôn Tu Thôn, xã Măng Bút.

Đây là khu vực dân cư đặc biệt, khi bà con nhân dân mang hộ khẩu tại xã Trà Vân, Thành phố Đà Nẵng nhưng lại sinh sống trên đất thuộc địa phận xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Việc đưa điện lưới quốc gia vào giúp cho người dân tại cụm dân cư 3B lần đầu tiên có điện để sử dụng, giúp bà con tiếp cận được với công nghệ, thông tin, phát triển kinh tế-xã hội trong tương lai.

Công trình đầu tư được triển khai với quy mô gồm một trạm biến áp với công suất 320kVA, hơn 2,9km đường dây hạ thế, cấp điện trực tiếp đến từng hộ dân trong khu vực cụm dân cư 3B.

Cùng đó, Điện lực Kon Plông cũng triển khai lắp đặt công tơ điện, kéo gần 12 km dây dẫn sau công tơ đến từng hộ dân; đồng thời hỗ trợ trang bị các vật tư thiết yếu như aptomat, bảng điện, công tắc, ổ cắm và bóng điện. Qua đó, bước đầu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, giúp bà con tiếp cận và sử dụng điện an toàn, thuận tiện. Tổng giá trị của công trình gần 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Phương (cụm dân cư 3B) cho biết: "Khi chưa có điện lưới quốc gia, nhân dân cụm dân cư 3B gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Các trang thiết bị sử dụng điện đều không dùng được. Điện thoại, ti vi cũng không thể sử dụng nên việc tiếp cận công nghệ, thông tin của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ có điện rồi, bà con chúng tôi vui lắm. Có điện, bà con sẽ có đèn chiếu sáng, có thể sử dụng trang thiết bị hiện đại để phục vụ đời sống. Việc tiếp cận thông tin cũng thuận lợi hơn để bà con có thể phục vụ phát triển kinh tế xã hội."

Cán bộ điện lực hướng dẫn người dân cụm dân cư 3B làm quen với cách sử dụng điện. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Ông Hồ Thái Vinh, Bí thư Chi bộ thôn Tu Thôn cho biết, cụm dân cư 3B có 123 hộ, có hộ khẩu tại xã Trà Vân, Thành phố Đà Nẵng, nhưng từ nhiều năm nay sinh sống trên đất của xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Do vướng mắc về vấn đề “người Đà Nẵng, đất Quảng Ngãi” nên cả 2 tỉnh, thành đều không thể đầu tư các hạng mục, công trình dân sinh, phục vụ bà con.

Ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Bút cũng cho biết, việc cấp điện cho các hộ dân tại cụm dân cư 3B có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ổn định đời sống của bà con nhân dân. Do vướng mắc về vấn đề hộ khẩu, nên nhiều năm qua, địa phương chưa thể đầu tư cơ sở hạ tầng cho bà con nhân dân, khiến hơn 70% số hộ dân tại hai cụm dân cư 3A và 3B của thôn Tu Thôn vẫn thuộc diện hộ nghèo.

Nhờ sự hỗ trợ của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, toàn bộ 123 hộ dân của cụm dân cư 3B đã có điện lưới quốc gia để sử dụng. Có điện, bà con có thể dùng các trang thiết bị hiện đại phục vụ đời sống; đặc biệt, có thể sử dụng các thiết bị điện tử như ti vi, điện thoại thông minh để tiếp thu các kiến thức khoa học vào sản xuất nông nghiệp, vươn lên thoát nghèo.

Theo ông Đỗ Văn Giáp, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, trong quá trình khảo sát và thi công, địa hình khu vực giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và bà con nhân dân; cùng với sự nỗ lực không ngừng, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, công nhân viên Điện lực Kon Plong và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, mọi khó khăn, trở ngại đã từng bước được vượt qua. Qua đó, công trình đã được triển khai và hoàn thành trong vòng 15 ngày, rút ngắn tiến độ thi công, sớm cấp điện phục vụ cho bà con, và đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật chất lượng công trình, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

Sau khi hoàn thành việc cấp điện cho người dân, Công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho bà con nhân dân cụm dân cư 3B sử dụng điện một cách an toàn, tiết kiệm, có hiệu quả.

Công ty cũng tiếp tục nghiên cứu phương án cấp điện cho cụm dân cư 3A của thôn Tu Thôn, với 115 hộ dân. Tuy nhiên, việc cấp điện cho cụm 3A rất khó khăn do bà con sống rải rác trong rừng sâu, cách cụm dân cư 3B khoảng 1 giờ đồng hồ đi bộ.

Thôn Tu Thôn hiện có hai cụm dân cư là 3A với 115 hộ, 3B với 123 hộ. 238 hộ dân này dù đã sinh sống, sản xuất ổn định từ nhiều thế hệ trên địa phận của xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ (nay là xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi) song hộ khẩu thường trú lại thuộc xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Trà Vân, Thành phố Đà Nẵng). Tình trạng này đã tạo ra một cộng đồng dân cư bị nằm ngoài sự đầu tư của cả hai phía.

Với nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi, cuối tháng 1/2026, 35 hộ dân đầu tiên của cụm dân cư 3B đã có điện lưới để sử dụng. Và đến nay, toàn bộ thôn 3B đã được cấp điện lưới quốc gia./.

Đặc khu Côn Đảo chính thức vận hành lưới điện thông minh Việc đưa lưới điện thông minh vào vận hành giúp nâng cao chất lượng cung cấp điện, tối ưu quản lý, tạo nền tảng phát triển Côn Đảo theo hướng đặc khu kinh tế-sinh thái biển xanh, bền vững.