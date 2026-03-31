Hà Nội mở đợt cao điểm phòng chống bệnh tay chân miệng trong trường học

Trước ngày 15/4, 100% cơ sở giáo dục mẫu giáo, mầm non và tiểu học của Hà Nội phải hoàn thành việc tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn nhằm chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh khác.

Đây là một mục tiêu của kế hoạch tổ chức đợt cao điểm “Vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng” do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xây dựng để ứng phó với tình hình bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng trong trường học thời gian qua.

Kế hoạch này còn nhằm nâng cao nhận thức và thực hành của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh khác, đặc biệt là cán bộ, giáo viên, phụ huynh, người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi.

Sau ngày 15/4, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục duy trì tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống dịch hàng tuần.

Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội yêu cầu Trạm Y tế phối hợp với Phòng Văn hóa-Xã hội tham mưu Ủy ban Nhân dân các phường, xã xây dựng kế hoạch, triển khai tới cơ sở giáo dục mẫu giáo, mầm non; điểm Trạm Y tế, ban, ngành, đoàn thể là thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường, xã hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn và các nội dung khác về phòng, chống tay chân miệng tới 100% các cơ sở giáo dục mẫu giáo, mầm non và tiểu học; tổ chức kiểm tra, giám sát tại cơ sở giáo dục...

Theo yêu cầu của chiến dịch, các nhà trường sẽ tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn nhà ăn, sân chơi, khu ngoại cảnh, khu vệ sinh, đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ dùng cá nhân... ít nhất 2 lần trong đợt cao điểm. Sau đó, các nhà trường duy trì thực hiện hàng tuần. Nếu xuất hiện ca bệnh hoặc ổ dịch, các trường học sẽ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Các nhà trường phải giám sát và theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh. Hàng ngày, các giáo viên trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ kiểm tra trẻ trước khi vào lớp, khi chăm sóc trẻ để phát hiện sớm trường hợp trẻ có sốt, có nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông hoặc loét ở miệng nhằm chủ động phát hiện sớm ca bệnh tay chân miệng.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu trên cần yêu cầu cha mẹ đưa con đến các cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn chăm sóc, điều trị cho trẻ; thông báo ngay với trường và Trạm Y tế để kịp thời giám sát, điều tra tại cộng đồng, hướng dẫn gia đình cách ly, tiến hành khoanh vùng, xử lý theo quy định để tránh dịch bệnh lây lan, bùng phát.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ ngày 20-27/3, toàn thành phố ghi nhận 233 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 46 trường hợp so với tuần trước đó.

Trong tuần cũng ghi nhận 2 ổ dịch trường học tại xã Đoài Phương và xã Chuyên Mỹ.

Cộng dồn năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 1.320 trường hợp và 24 ổ dịch, trong đó còn 5 ổ dịch đang hoạt động.

Theo dự báo, số mắc tay chân miệng ở Hà Nội sẽ tiếp tục gia tăng trong các tuần tới./.

