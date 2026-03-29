Quảng Ngãi: Lan tỏa yêu thương từ “Tủ đồ sơ sinh 0 đồng” ở xã Tu Mơ Rông

Chương trình “Tủ đồ sơ sinh 0 đồng - Chia sẻ yêu thương” được Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) triển khai và duy trì 5 tháng nay đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp nhiều sản phụ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo an tâm hơn khi đến sinh con tại đây.

“Tủ đồ sơ sinh 0 đồng” hình thành từ thực tế tại địa bàn xã Tu Mơ Rông, nơi người đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng chiếm đến khoảng 96 % dân số toàn xã; cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn đủ bề.

Những phụ nữ mang thai ở vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế cũng như chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết khi hạ sinh. Chính vì vậy, việc chương trình ra đời không chỉ giúp giảm bớt chi phí mà còn góp phần động viên các sản phụ đến sinh tại các cơ sở y tế, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Chị Lự Thị Hường, nhân viên phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Y tế Tu Mơ chia sẻ hưởng ứng lời kêu gọi của Trung tâm, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã chung tay trao tặng quần áo, chăn ủ, bình sữa, tã lót… miễn phí cho chương trình. Trung tâm đã tiếp nhận, phân loại và trao tận tay đến các sản phụ.

Điều đáng nói, không chỉ riêng các sản phụ tại xã Tu Mơ Rông mà ngay cả những sản phụ khác ở các xã lân cận như Măng Ri, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Đăk Long cũng được thụ hưởng những phần quà giản dị nhưng vô cùng ấm áp từ chương trình.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến thời điểm hiện tại, có khoảng 60 sản phụ sinh con tại Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản được hỗ trợ.

Đây là cơ sở để Trung tâm định hướng nhân rộng mô hình trong thời gian tới, dựa trên slogan mang thông điệp sâu sắc, đầy tính nhân văn "Trao đi yêu thương, đón mừng sự sống".

Chị Y Mỹ (20 tuổi), người Giẻ Triêng, trú thôn Đăk Tu, xã Đăk Long bộc bạch "Gia đình không đủ điều kiện mua vật dụng thiết yếu cho mẹ và bé. Nhờ sự quan tâm tận tình từ các y, bác sỹ Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông, tôi có thêm điều kiện chăm sóc con yêu của mình tốt hơn trong những ngày đầu chào đời, đón nhận niềm vui thật trọn vẹn, hạnh phúc."

Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh đánh giá "Tủ đồ sơ sinh 0 đồng" đã thực sự lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong đội ngũ cán bộ y tế; đồng thời là cách thiết thực để ngành Y tế vùng cao gắn phong trào ‘Dân vận khéo’ với nhiệm vụ chuyên môn và chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Võ Trung Mạnh cho biết thêm, bên cạnh chương trình giàu ý nghĩa này, xã còn triển khai nhiều mô hình thiết thực khác như: “Ươm mầm tương lai - phát triển cây trồng bền vững” và “Bữa ăn miễn phí cho học sinh nghèo”.

Những hoạt động này không chỉ cải thiện đời sống, nâng cao tinh thần cho người dân mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng phát triển bền vững cho cộng đồng./.

