Lan tỏa yêu thương hướng về phía Tây Nghệ An

Với tinh thần "Bản giúp bản, xã giúp xã, trường giúp trường," những ngày này, hàng ngàn người dân, giáo viên tại các bản, xã, trường không bị ảnh hưởng, hoặc ít thiệt hại hơn bởi lũ lụt, đã tình nguyện về vùng lũ các xã phía Tây Nghệ An, mang theo cuốc, xẻng, hỗ trợ lương thực, đồ dùng thiết yếu để giúp đồng bào vùng ngập nặng dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Bản giúp bản, xã giúp xã

Sau khi đã khắc phục cơ bản hậu quả sau bão số 3 ở địa phương, sáng 29/7, có 160 cán bộ và người dân xã Nga My đã đến xã Tương Dương để giúp chính quyền và người dân nơi đây khắc phục hậu quả sau đợt ngập lụt vừa qua.

Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My cho biết, đợt ngập lụt sau cơn bão số 3, tuy đã gây ra một số ảnh hưởng đến xã, song mức độ thiệt hại không nghiêm trọng như nhiều nơi khác tại miền Tây Nghệ An. Chính vì vậy, ngay sau khi cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương khẩn trương khắc phục xong hậu quả tại chỗ, xã đã nhanh chóng bàn bạc, thống nhất phương án hỗ trợ những địa phương khác bị thiệt hại nặng hơn.

Xã đã tích cực đứng ra vận động, quyên góp được hàng chục triệu đồng để hỗ trợ các xã Tam Quang, Lượng Minh, Tam Thái và Tương Dương - những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Riêng đối với xã Tương Dương, xã Nga My đã cử 160 tình nguyện viên là hội viên, đoàn viên của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, đến từ 13/16 bản tại xã, hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, rác thải, cây cối ngã đổ trong khuôn viên những hộ gia đình, rửa dọn đồ đạc có thể dùng được để tái sử dụng; phối hợp khơi thông các tuyến đường giao thông bị bùn lấp, giúp người dân sớm ổn định việc đi lại, sinh hoạt.

Bà Ngân Thị Hòa, khối Hòa Đồng, xã Tương Dương, cảm động nói: “Cơn lũ đã cuốn trôi hết đồ đạc thiết yếu trong gia đình tôi, để lại cả lớp bùn đất dày đặc. Nhà tôi neo người, chỉ có hai ông bà già. Được sự hỗ trợ của người dân xã Nga My và các lực lượng chức năng khác đến chung tay dọn dẹp cùng gia đình, chúng tôi cảm động lắm.”

Sự có mặt của đoàn hỗ trợ xã Nga My vào thời điểm này đã mang đến nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Bên cạnh sự giúp đỡ đến từ xã Nga My, thời gian qua, địa bàn xã Tương Dương nói riêng và các xã bị ảnh hưởng bởi bão số 3 nói chung, đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời, thiết thực từ các cấp, ngành, lực lượng chức năng cũng như các địa phương lân cận. Sự hỗ trợ ấy đã giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho người dân.

Tại xã Mường Xén, đã 5 ngày nay, người dân các xã ít bị ảnh hưởng như Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Na Loi, Mường Lống, Na Ngoi, Nậm Cắn... đều đến giúp đồng bào các địa bàn bị ngập nặng khắc phục hậu quả. Mỗi thôn, bản cử khoảng 60-100 người theo từng tốp, đi bộ từ sáng tinh mơ đến xã Mường Xén. Dọc đường đi, gặp bùn đất, vật cản, người dân còn tích cực dọn dẹp luôn.

Ngoài dọn vệ sinh môi trường sau lũ, ở các xã xa hơn, người dân nấu cơm, gói bánh chưng, làm thức ăn, vận chuyển nước sạch gửi về vùng lũ.

Ông Vừ Bác Mùa, cán bộ xã Huồi Tụ cho biết, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên các hội đoàn thể, Tổng đội Thanh niên xung phong 8 và cán bộ, công chức xã Huồi Tụ đã xuống giúp nhân dân xã Mường Xén khắc phục hậu quả bão số 3 với số lượng 50 người. Từ cán bộ đến người dân đều rất nhiệt tình tham gia với tinh thần chia sẻ, đùm bọc nhau trong hoạn nạn.

“Nhờ tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong hoạn nạn của đồng bào, cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ, hiệu quả khắc phục thiệt hại lũ lụt, giúp các gia đình bị ngập lũ sớm ổn định cuộc sống,” ông Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén cho biết.

Trao yêu thương, nhận yêu thương

Những ngày qua, mưa lũ khiến nhiều trường học và nhiều gia đình giáo viên các xã miền Tây Nghệ An bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong khó khăn, họ đã kịp thời nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của đồng nghiệp.

Trường Trung học phổ thông Quế Phong đã chuẩn bị thực phẩm, quần áo, các đồ dùng thiết yếu để gửi tới người dân và giáo viên, học sinh các xã khu vực Tây Nghệ An. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau cơn lũ, Trường Mầm non Chi Khê bị thiệt hại ước tính trị giá gần 1 tỷ đồng. Cô giáo Phan Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Chi Khê rất lo lắng khi toàn bộ đồ dùng điện tử, thiết bị nấu ăn của nhà bếp đã bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Nhiều công trình xây dựng như nhà vệ sinh đã bị bùn lấp đầy, không còn sử dụng được. Mong muốn lớn nhất là trường sớm trở lại trạng thái bình thường, để đầu tháng Chín này, hơn 300 học sinh của trường sẽ được đi học trở lại, được ở bán trú.

Trong sáng 29/7, hơn 30 giáo viên của Trường Mầm non Hưng Thịnh (xã Hưng Nguyên) đã vượt hơn 100km để đến với Trường Mầm non Chi Khê (xã Con Cuông) để khắc phục hậu quả bão lũ.

Cô giáo Nguyễn Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Thịnh cho biết các trường mầm non như Hưng Thịnh, Hưng Tây, Nguyễn Huệ, Hưng Mỹ (thuộc xã Hưng Nguyên) đã chủ động liên lạc với nhau, bàn các giải pháp để chung tay hỗ trợ các trường học bị thiệt hại do mưa lũ.

"Lên đây, thấy được sự vất vả của giáo viên vùng cao, chúng tôi thật sự chia sẻ. Dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi tin rằng, với sự quyết tâm và chung tay của chính quyền địa phương, của “trường giúp trường,” các trường học sẽ sớm ổn định, sẵn sàng cho năm học mới," cô giáo Nguyễn Lan Anh nói.

Ngoài chung tay dọn dẹp vệ sinh trường, lớp khắc phục lũ lụt, các giáo viên đến từ xã Hưng Nguyên cũng đã trích một phần lương để hỗ trợ các trường học bị thiệt hại tại xã Con Cuông.

Ngay sau khi ngành Giáo dục tỉnh phát động hỗ trợ khắc phục bão lụt, nhiều trường học ở Nghệ An đã quyên góp, tổ chức nhiều chuyến xe lên với các xã miền núi để hỗ trợ giáo viên, học sinh và người dân vùng lũ.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, do đặc thù của trường, học sinh chủ yếu ở các xã vùng cao, ngay sau khi hết lũ, nhà trường đã liên lạc với các em học sinh để thăm hỏi và nắm bắt tình hình thiệt hại.

Sau 8 tiếng di chuyển, hiệu trưởng và giáo viên của trường cũng đã lên các xã Tương Dương, Mường Xén, Hữu Kiệm, Con Cuông để trực tiếp trao quà cho những gia đình học sinh bị ảnh hưởng do mưa lũ.

“Những món quà tuy không lớn, nhưng là tấm lòng yêu thương, sẻ chia chân thành mà thầy, cô giáo và nhà trường gửi tới các em và gia đình. Mong rằng, với sự đồng hành ấy, các em sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, bước vào năm học mới với tâm thế vững vàng,” cô giáo Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh nói.

Liên tiếp nhiều ngày nay, từ nguồn đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhiều trường học như Trường Trung học phổ thông Quế Phong, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh, Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 2, Trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 2… đã chuẩn bị gạo, lạc, nước mắm, cá khô, quần áo, các đồ dùng thiết yếu… để mang tới hỗ trợ nhân dân và giáo viên, học sinh các xã miền Tây Nghệ An.

Cô Hoàng Kim Liên, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh, cho biết: “Sáng 30/7, cán bộ, giáo viên nhà trường đã xuất phát lên đường đến với người dân vùng lũ. Trong hành trang của mỗi chúng tôi là quần áo, vật dụng thiết yếu và cả tấm lòng sẻ chia ấm áp, yêu thương đồng nghiệp. Mỗi bước chân, chúng tôi mang theo niềm tin, tinh thần xung kích và ước mong được chung tay giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”./.

