Cao Bằng ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển y tế với Bệnh viện Bạch Mai

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển y tế với Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Đây là bước đi quan trọng, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm gánh nặng chi phí cho người dân, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Bà Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thay mặt địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển y tế với Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Thỏa thuận hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát triển hệ thống y tế tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn mới. Nội dung trọng tâm là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tập trung vào các chuyên ngành mũi nhọn như hồi sức cấp cứu, tim mạch, thần kinh, ung bướu, phục hồi chức năng, ngoại khoa, dinh dưỡng lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn… Qua đó, đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sỹ và cán bộ quản lý y tế của tỉnh sẽ được nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài.

Trong giai đoạn 2026-2030, hai bên đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% chi phí khám chữa bệnh ngoài tỉnh, đồng thời hỗ trợ Cao Bằng thành lập Bệnh viện Lão khoa trên cơ sở Trung tâm Y tế hiện có.

Thỏa thuận cũng bao gồm các nội dung quan trọng như chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, chỉ đạo tuyến, hội chẩn thường xuyên theo mô hình mạng lưới; triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc phát hiện sớm và quản lý bệnh mạn tính; thúc đẩy chuyển đổi số y tế, liên thông dữ liệu và xây dựng bệnh án điện tử.

Hoạt động hợp tác còn mở rộng sang lĩnh vực giao lưu văn hóa, tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để các cơ sở y tế của tỉnh kết nghĩa với các đơn vị thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

Đây là cơ hội để cán bộ quản lý và chuyên môn của Cao Bằng tiếp cận tri thức mới, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa địa phương và bệnh viện tuyến trung ương.

Theo thỏa thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng sẽ chỉ đạo Sở Y tế xây dựng kế hoạch hợp tác hằng năm, bố trí ngân sách, cơ sở vật chất và nhân lực để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật.

Bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm cung cấp nhân lực, chuyên gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời tăng cường giám sát, hỗ trợ sau chuyển giao. Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y dược Bạch Mai cùng Sở Y tế Cao Bằng được giao làm đầu mối tham mưu, triển khai các nội dung hợp tác.

Hai bên thống nhất định kỳ sơ kết hằng năm, tổng kết sau 5 năm để đánh giá kết quả và định hướng hợp tác tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, các nội dung hợp tác sẽ được xem xét điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở trao đổi, thống nhất, nhằm đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành y tế./.

