Nhiều ca bệnh sởi nhập viện, khuyến cáo tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ​

Mặc dù bệnh sởi thường xuất hiện vào mùa đông - xuân, nhưng thời gian gần đây Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện điều trị do mắc sởi.

Các bác sỹ lo ngại dịch sởi có nguy cơ quay trở lại khi tỷ lệ trẻ chưa được tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ vẫn cao.

Bác sỹ Dư Tuấn Quy, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong những ngày gần đây, đơn vị tiếp nhận nhiều ca bệnh sởi ở trẻ dưới 5 tuổi.

Hiện Khoa Nhiễm -Thần kinh có 9 trẻ nhập viện điều trị cách ly nội trú và khoảng 2-3 trẻ khám, điều trị ngoại trú mỗi ngày. Đặc điểm chung là hầu hết trẻ mắc sởi đều chưa được tiêm vaccine phòng bệnh.

Như trường hợp bé T.T.T. (12 tháng tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) do mắc bệnh tim bẩm sinh nên phụ huynh không dám tiêm vaccine phòng bệnh cho con.

“Bé mắc bệnh tim bẩm sinh và đã phẫu thuật, sức khỏe yếu nên gia đình chúng tôi không dám tiêm vaccine, nhưng không ngờ điều này lại khiến con mắc sởi và gây biến chứng viêm phổi”, chị M.T (mẹ bé T.T) chia sẻ.

Bé trai P.A.H (5 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, đã nằm điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 được một tuần), cũng chưa tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Phụ huynh của bé cho biết, do lịch tiêm phòng của trẻ rơi vào giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát nên gia đình không thể đưa con đi tiêm vaccine. Sau khi hết dịch, công việc bận bịu khiến gia đình quên luôn việc tiêm bù vaccine sởi.

Theo bác sỹ Dư Tuấn Quy, các trường hợp nhập viện do sởi đều có biến chứng, chủ yếu là sốt, phát ban, viêm phổi, viêm tai giữa. Đây là bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm và có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm hơn như: viêm não, nhiễm trùng huyết và có thể dẫn đến tử vong.

Trước đây, sởi thường xuất hiện theo mùa, tuy nhiên những năm gần đây trẻ mắc sởi nhập viện hầu như quanh năm. Điều này chứng minh mầm bệnh sởi đang lưu hành trong cộng đồng và trẻ chưa được tiêm phòng vaccine đầy đủ là đối tượng dễ mắc sởi nhất.

Sởi là bệnh truyền nhiễm dễ lây lan bởi lây truyền qua đường hô hấp khi ho, hắt hơi, nói chuyện. Nhà trẻ, trường học, khu đông dân cư…là những nơi sởi dễ lây lan và có thể tạo thành dịch.

Bác sỹ Quy khuyến cáo, biện pháp phòng bệnh sởi hiệu quả nhất hiện nay là tiêm vaccine phòng bệnh. Việt Nam hiện có 3 loại vaccine phòng bệnh sởi là vaccine sởi đơn tiêm lúc trẻ được 9 tháng tuổi và vaccine sởi – rubella tiêm lúc trẻ 18 tháng tuổi.

Hai vaccine này hoàn toàn được tiêm miễn phí tại các trạm y tế xã/phường trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Ngoài ra, phụ huynh có thể lựa chọn vaccine dịch vụ có trả phí là sởi - quai bị - rubella. Các nghiên cứu chứng minh, trẻ sẽ được bảo vệ đến 97% nếu được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng ngừa sởi.

Bác sỹ Dư Tuấn Quy đưa ra lời khuyên, trẻ có bệnh nền như: động kinh, huyết học, bệnh tim bẩm sinh, thận hư… đều có thể tiêm chủng vaccine sởi. Nếu không được tiêm vaccine, những trẻ này có nguy cơ biến chứng nặng hơn bình thường.

Bên cạnh đó, bác sỹ Quy cũng khuyến cáo, người lớn nên tiêm phòng sởi bởi cơ thể người lớn có thể mang virus (nhưng không phát bệnh) và lây cho trẻ nhỏ./.

