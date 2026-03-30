Đắk Lắk: Thêm 22 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ

Ngày 30/3, bác sỹ Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H’Leo, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến 6 giờ cùng ngày, trung tâm đã tiếp nhận 61 ca bệnh, trong đó có 51 ca đang điều trị tại trung tâm, 4 ca đã xuất viện, 6 ca xin chuyển tuyến.

Số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ tại cơ sở kinh doanh tên Q.H. đã tăng lên 22 ca so với ngày 29/3.

“51 ca đang điều trị tại trung tâm hiện nay sức khỏe đã ổn định, không có diễn biến phức tạp, dự kiến sẽ cho xuất viện trong ngày 30/3. Riêng 6 ca xin chuyển lên điều trị ở tuyến trên là thành viên trong cùng một gia đình, triệu chứng tương tự các ca còn lại, không diễn biến nặng. Gia đình xin chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiện chăm sóc, theo dõi,” bác sỹ Nguyễn Khắc Hiếu chia sẻ.

Trước đó, từ sáng 28/3 đến nay, Trung tâm Y tế Ea H’Leo tiếp nhận các ca bệnh có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo lời khai của bệnh nhân khi nhập viện, các trường hợp này đều ăn bánh mỳ tại cơ sở kinh doanh tên Q.H. tại xã Ea Drăng.

Ca bệnh đầu tiên bắt đầu đau từ sáng 28/3, sau đó đau nhiều nên nhập viện. Trung tâm Y tế Ea H’Leo đã điều trị cho các bệnh nhân, báo cáo nhanh vụ việc lên Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; lấy bệnh phẩm xác định nguyên nhân vụ việc. Hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân đều tạm ổn định.

Ủy ban Nhân dân xã Ea Drăng đã thành lập Đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh tiệm bánh mỳ Q.H.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng đã cử đoàn công tác xuống làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Ea Drăng, hỗ trợ chuyên môn, lấy mẫu xét nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc./.

