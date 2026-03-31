Truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì ở Đắk Lắk

Ngày 31/3, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc liên quan đến sự việc nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Đắk Lắk.

Cơ quan này đã yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu xét nghiệm và tập trung điều trị bệnh nhân, đồng thời cảnh báo nguy cơ tới cộng đồng.

Cục nhận được Báo cáo số 134/BC-SYT ngày 30/3/2026 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng của Hộ kinh doanh tiệm bánh mỳ Quốc Hùng.

Số trường hợp nhập viện tiếp tục tăng so với lần đầu tiên ghi nhận ca nghi ngộ độc vào ngày 27/3.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đồng thời, cảnh báo cộng đồng nơi xảy ra vụ ngộ độc nếu ai có biểu hiện nghi ngộ độc tương tự cần liên hệ ngay Trạm y tế xã để được hỗ trợ kịp thời.

Các đơn vị có liên quan thực hiện tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi diễn biến tình hình ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả để cảnh báo đến cộng đồng và báo cáo kết quả về Cục An toàn Thực phẩm theo quy định.

Trước đó, Đắk Lắk ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại xã Ea Đrăng làm 62 người phải nhập viện.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Ea H'leo, đến ngày 30/3, đã ghi nhận 62 trường hợp có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn bánh mì từ cùng một cơ sở. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi… trong khoảng 2-6 giờ sau ăn./.