Thái Nguyên phát hiện ổ dịch bệnh tay chân miệng tại trường mầm non

Sáng 9/10, Trung tâm Y tế Bắc Kạn thông báo về việc phát hiện ổ dịch tay-chân-miệng tại Trường Mầm non Đồng Thắng, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã ngay trong sáng 9/10 trực tiếp đến trường học nắm bắt tình hình, chỉ đạo các biện pháp xử lý nếu tiếp tục phát hiện ca bệnh mới.

Trung tâm Y tế Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện giám sát các ca bệnh, phát hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời. Tất cả các trẻ mắc bệnh được cho nghỉ học.

Ngày 9/10, nhà trường tổ chức dạy học bình thường. Trung tâm Y tế Bắc Kạn đã chỉ đạo việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch như rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tiếp xúc với người bị mắc; lau rửa đồ chơi, dụng cụ, bàn ghế và khử khuẩn tại lớp học...

Theo Trung tâm Y tế Bắc Kạn, tính đến ngày 8/10, đã có 5 trường hợp được xác nhận mắc bệnh tay-chân-miệng, trên tổng số 106 học sinh của khu chính tại Trường Mầm non Đồng Thắng.

Ca mắc đầu tiên được ghi nhận là em L.T.P (sinh năm 2024), học sinh lớp 18-24 tháng tại khu chính của trường; bệnh khởi phát triệu chứng đầu tiên vào ngày 3/10 và hiện đang được điều trị tại nhà.

Ổ dịch hiện tại xảy ra tại lớp 18-24 tháng của Trường Mầm non Đồng Thắng. Trung tâm Y tế Bắc Kạn nhận định với môi trường tập trung đông người, dịch bệnh rất dễ lan rộng.

Ông Hà Ngọc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên, cho biết Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo Trường Mầm non Đồng Thắng cùng Trạm Y tế tiến hành khử khuẩn tại trường học. Ban giám hiệu, thầy cô giáo của nhà trường theo dõi sát sao tình trạng của các em học sinh.

Thời gian tới, các đơn vị y tế tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay-chân-miệng. Trung tâm Y tế Bắc Kạn đề nghị các Trạm Y tế trên địa bàn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh tại trường học và trong cộng đồng; giám sát chặt chẽ tình hình dịch; hướng dẫn xử lý, điều trị kịp thời các ca mắc mới.

Các trường hợp bệnh được phát hiện cần được báo cáo hằng ngày về Khoa Truyền nhiễm, Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Trung tâm Y tế Bắc Kạn để theo dõi và tổng hợp.

Bệnh tay-chân-miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, thường gặp nhất ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh lây theo đường tiêu hóa và dễ phát triển thành dịch. Bệnh do vi rút gây ra, chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Bệnh khởi phát với các triệu chứng ban đầu là sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, đau họng và nổi phỏng (bóng) nước. Trong đó, bên trong miệng sẽ có phỏng nước thường thấy ở lợi, lưỡi và mặt trong của má.

Ban đầu là chấm đỏ, sau đó tiến triển thành phỏng nước vỡ ra thành vết loét. Bên ngoài da cũng có phỏng nước, thường thấy ở lòng bàn tay và lòng bàn chân.

Khi thấy trẻ sốt và xuất hiện nốt phỏng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc niêm mạc miệng, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Trẻ bị bệnh cần được nghỉ học để hạn chế lây lan./.

