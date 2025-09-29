Hà Nội ghi nhận 191 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong một tuần

Ngày 29/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần qua (từ ngày 19-26/9) toàn thành phố ghi nhận 191 trường hợp mắc tay chân miệng tại 74 phường/xã, tăng 2 trường hợp so với tuần trước (189 ca) và 0 có trường hợp tử vong.

Những phường, xã ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh tay chân miệng gồm: Vật Lại (9 ca), Hà Đông (8 ca), Tiến Thắng (7 ca), Mê Linh (6 ca), Đa Phúc (6 ca), Đông Anh (6 ca); 0 ca tử vong.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay Hà Nội ghi nhận 4.539 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (2.071 ca). Bệnh nhân phân bố tại 126 phường, xã. Trong tuần vừa qua ghi nhận 02 ổ dịch cộng đồng tại Ô Diên, Đông Anh. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 63 ổ dịch, 05 ổ dịch đang hoạt động.

Về các dịch bệnh khác, trong tuần Hà Nội ghi nhận ghi nhận 321 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã; 7 trường hợp mắc sởi tại 6 phường, xã; 01 trường hợp mắc uốn ván người lớn tại Phú Lương; 02 trường hợp mắc COVID19.

Ngoài ra, các dịch bệnh khác như: liên cầu lợn, ho gà, não mô cầu, viêm não Nhật Bản không ghi nhận trong tuần.

Theo kế hoạch, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát khu vực ổ dịch, tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Bên cạnh đó, ngành y tế phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người…/.

