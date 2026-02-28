Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD FDI trong năm 2026

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD FDI, ưu tiên các dự án công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính-thương mại, trong bối cảnh sự gia tăng vốn đăng ký và các dự án quy mô tỷ USD đang tạo xung lực mới cho thị trường đầu tư.

Gia tăng vốn FDI vào hạ tầng dữ liệu

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, trong hai tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI thu hút được (bao gồm cấp mới, điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần) đạt gần 979,6 triệu USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, Thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 286 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 242,8 triệu USD. Đồng thời, 59 lượt dự án được điều chỉnh vốn, ghi nhận mức tăng ròng 480,6 triệu USD.

Bên cạnh đó, 305 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với tổng vốn đăng ký tương đương 256,2 triệu USD.

Cơ cấu này cho thấy dòng vốn không chỉ đến từ các dự án mới mà còn phản ánh niềm tin của nhà đầu tư hiện hữu thông qua việc mở rộng quy mô hoạt động. Đây là yếu tố quan trọng, bởi vốn điều chỉnh thường gắn với các dự án đang vận hành hiệu quả và có triển vọng dài hạn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn vào lĩnh vực hạ tầng dữ liệu.

Tháng 2/2026, Tập đoàn G42 (UAE) cùng liên danh các nhà đầu tư trong nước ký kết thỏa thuận khung hợp tác dài hạn để phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, với tổng giá trị đầu tư dự kiến lên tới 2 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ đầu tư xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạo nền tảng cung cấp dịch vụ công nghệ số cho khu vực công, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Đây được xem là dự án mang tính chiến lược, đặt nền móng cho hạ tầng kinh tế số của Thành phố trong giai đoạn tới.

Song song đó, một nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ cũng đang xúc tiến dự án trung tâm dữ liệu quy mô tương đương, với tổng vốn dự kiến khoảng 2 tỷ USD.

Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư này đã cam kết giải ngân khoảng 60% tổng vốn, tương đương 1,2 tỷ USD, ngay trong quý 2/2026.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Với việc cam kết giải ngân sớm ở tỷ lệ cao cho thấy mức độ sẵn sàng và quyết tâm triển khai dự án, đồng thời giúp Thành phố có cơ sở thực chất để hiện thực hóa mục tiêu thu hút FDI trong cả năm.

Trong kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng hai con số của Thành phố năm 2026, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định nguồn lực đầu tư đóng vai trò là động lực tăng trưởng then chốt.

Cùng với nguồn lực trong nước, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu thu hút vốn FDI khoảng 11 tỷ USD trong năm nay, tăng đáng kể so với con số 8,37 tỷ USD trong 2025.

Hiện, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô vốn FDI còn hiệu lực, với 142,9 tỷ USD và 20.756 dự án đang hoạt động.

Quy mô này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn khẳng định vai trò trung tâm kinh tế-tài chính của Thành phố trong mạng lưới sản xuất và dịch vụ khu vực.

Thu hút vốn FDI có chọn lọc

Trong năm 2026, thành phố định hướng thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, logistics, trung tâm tài chính-thương mại.

Đây đều là các ngành có giá trị gia tăng lớn, khả năng lan tỏa công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ được xem là những dự án quan trọng trong chiến lược thu hút vốn FDI trên địa bàn trong thời gian tới.

Song hành với đó, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh phát triển Khu Công nghệ cao mở rộng, các khu công nghiệp-khu chế xuất theo mô hình thông minh, sinh thái; chuẩn bị quỹ đất sạch, bảo đảm hạ tầng số và hạ tầng năng lượng ổn định.

Chiến lược này nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh địa chính trị và thương mại quốc tế biến động.

Để đạt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh là trụ cột then chốt.

Với nhiều lợi thế, Việt Nam đang có cơ hội để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo kế hoạch năm 2026, Thành phố sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc thiếu rõ ràng; bãi bỏ toàn bộ điều kiện kinh doanh của các ngành nghề không thuộc danh mục có điều kiện theo Luật Đầu tư.

Đặc biệt, Thành phố đặt mục tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ.

Các thủ tục sẽ được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu số, không yêu cầu người dân và doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ đã được số hóa; đồng thời không ban hành mới các quy định, tiêu chuẩn thiếu tính khả thi.

Việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 66/2025/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu được xem là đòn bẩy quan trọng để cải thiện trải nghiệm của nhà đầu tư.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tăng 15% số dự án được cấp phép, tăng 15% giấy phép xây dựng và 15% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với năm 2025.

Song song đó, Tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án, khu đất tiếp tục được phát huy hiệu quả. Thành phố cam kết hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được tháo gỡ vướng mắc trong năm 2025 và xử lý dứt điểm các tồn đọng còn lại.

Một điểm mới trong chiến lược thu hút đầu tư năm 2026 là Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu mô hình Tổ công tác làm việc trực tiếp với từng tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu, nhà đầu tư chiến lược.

Cách tiếp cận “may đo” này cho phép Thành phố chủ động đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế để thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao.

Mục tiêu của chiến lược này không chỉ dừng ở con số 11 tỷ USD, mà còn hướng tới chất lượng dòng vốn, các dự án có khả năng dẫn dắt doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, nâng cao năng lực công nghệ và quản trị./.

