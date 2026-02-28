Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá 5,9% đối với hạt cải dầu Canada

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo áp thuế chống bán phá giá 5,9% đối với hạt cải dầu nhập khẩu từ Canada, có hiệu lực từ ngày 1/3, được duy trì trong vòng 5 năm.

Mức thuế này dựa trên kết luận cuối cùng của cuộc điều tra chống bán phá giá mà Bộ Thương mại Trung Quốc khởi xướng từ ngày 9/9/2024.

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, cơ quan này đã tiến hành cuộc điều tra theo đúng các quy định pháp luật, tham vấn rộng rãi các bên liên quan để bảo vệ đầy đủ quyền lợi của tất cả các bên.

Tháng 8/2025, một phán quyết sơ bộ đã được công bố về việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời.

Trong quá trình điều tra, Canada đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về vụ việc này. Phía Trung Quốc cho biết đã xem xét các quan ngại chính đáng của Canada và đưa ra phán quyết cuối cùng dựa trên sự thật và bằng chứng thực tế.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Trung Quốc luôn nhất quán quan điểm rằng các tranh chấp thương mại nên được giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn.

Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Canada để củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại song phương./.

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá hợp chất dichlorosilane nhập từ Nhật Bản Cuộc điều tra chống bán phá giá đối với dichlorosilane - hợp chất chủ chốt của ngành bán dẫn - được Trung Quốc khởi xướng 1 ngày sau khi Bắc Kinh áp lệnh cấm xuất khẩu hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản.