10 tháng năm 2025: Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 31,52 tỷ USD

Theo báo cáo kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025 được Cục Thống kê công bố sáng 6/11/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 9,2%, cao hơn mức tăng 8,3% của cùng kỳ năm trước.