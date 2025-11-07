Kinh tế

Tài chính

10 tháng năm 2025: Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 31,52 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,52 tỷ USD.

infographics-10-thang-nam-2025-tong-von-fdi.jpg

Theo Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10/2025 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vốn FDI #Đầu tư nước ngoài #Bộ Tài chính
