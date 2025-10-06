Đầu tư toàn xã hội 9 tháng tăng 11,6% và dòng vốn FDI đạt mức cao kỷ lục

Ngày 6/10, Cục Thống kê đã thông tin về dòng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong chín tháng của năm 2025.

Theo đó, tổng mức ước đạt 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể so với mức tăng 7% của cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5%, đây là mức cao nhất trong chín tháng kể từ năm 2021 đến nay.

Trong quý 3, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước ước đạt 343 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9%. Khu vực ngoài Nhà nước đạt 582,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2%. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 174,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2%.

Tính chung chín tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 2,7 triệu tỷ đồng, phân bổ theo khu vực Nhà nước đạt 798,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng vốn và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực ngoài Nhà nước đạt 1,44 triệu tỷ đồng, chiếm 53,3% tổng vốn và tăng 7,8%. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 462,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng vốn và tăng 11,2%.

Đặc biệt, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước chín tháng ước đạt 550,1 nghìn tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch năm và tăng tới 27,9% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn nhiều so với mức tăng 2,5% của cùng kỳ năm 2024). Điều này cho thấy sự quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, vốn Trung ương tăng 6%, vốn địa phương tăng tới 32,4% (với vốn cấp tỉnh tăng 37,8% và cấp xã tăng 12,8%).

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là một trong những điểm sáng của nền kinh tế. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9 đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất của chín tháng trong 5 năm qua.

Không chỉ thu hút đầu tư, Việt Nam cũng tích cực đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. Trong chín tháng, cả nước có 134 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 709,3 triệu USD, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Thêm vào đó, 23 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng thêm 137,5 triệu USD./.

