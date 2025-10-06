Thu ngân sách Nhà nước trong chín tháng về gần sát mục tiêu cả năm 2025

Ngày 6/10, Cục Thống kê công bố những số liệu tài chính quốc gia cho thấy kết quả tích cực về tình hình ngân sách Nhà nước trong chín tháng của năm.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 1,92 triệu tỷ đồng, tăng mạnh 30,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành tới 97,9% dự toán cả năm. Song song đó, chi ngân sách cũng tăng 31,4%, đảm bảo hiệu quả các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đất nước. Riêng tháng Chín, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 181,1 nghìn tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê, thành quả này có được là nhờ chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, công tác quản lý thu, mở rộng cơ sở thuế, rà soát đối tượng, nguồn thu trên địa bàn, cùng với việc tăng cường chuyển đổi số cũng là những yếu tố then chốt đóng góp vào kết quả tích cực này.

Phân tích chi tiết các khoản thu chính, thu nội địa là nguồn thu chủ lực và đạt gần 150 nghìn tỷ đồng trong tháng Chín. Lũy kế chín tháng, thu nội địa đạt hơn 1,65 triệu tỷ đồng, hoàn thành 99,1% dự toán năm và tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Thống kê chỉ ra một số khoản thu nội địa đạt khá, như các khoản thu từ nhà, đất do thị trường bất động sản hồi phục tích cực, kinh tế tăng trưởng khá, đầu tư công được đẩy mạnh cùng với việc các địa phương thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2024. Bên cạnh đó, thu thuế thu nhập doanh nghiệp cũng đạt khá do các doanh nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước 4/5 kỳ và phát sinh tăng từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Ngoài ra, thu từ dầu thô trong tháng Chín đạt 3,9 nghìn tỷ đồng. Như vậy, lũy kế chín tháng đạt 37,1 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7% dự toán năm nhưng giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh biến động của thị trường dầu mỏ. Cùng với đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong tháng Chín đóng góp 27 nghìn tỷ đồng, tính chung chín tháng đạt 234,6 nghìn tỷ đồng, bằng 99,8% dự toán năm và tăng 13,0% so với cùng kỳ.

Về phía chi ngân sách Nhà nước, báo cáo cho biết tổng chi trong tháng Chín ước đạt 201,5 nghìn tỷ đồng. Theo đó, tổng chi ngân sách Nhà nước trong chín tháng đạt hơn 1,63 triệu tỷ đồng, bằng 63,4% dự toán năm và tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các khoản chi chính bao gồm chi thường xuyên là hơn 1,11 triệu tỷ đồng, bằng 69,7% dự toán và tăng 29,9% so với cùng kỳ. Khoản chi này đảm bảo ổn định các hoạt động quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh và đặc biệt là chi trả kịp thời các chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Về chi đầu tư phát triển, đây là điểm nhấn quan trọng với 440,4 nghìn tỷ đồng, bằng 55,7% dự toán và tăng mạnh tới 43,1% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng đáng kể trong chi đầu tư phát triển thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện hệ thống hạ tầng.

Bên cạnh đó, chi trả nợ lãi là 75,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán nhưng giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh hiệu quả trong quản lý nợ công./.

