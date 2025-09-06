Kinh tế

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt gần 3,82 tỷ USD trong 8 tháng

Trong 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt gần 3,82 tỷ USD, gấp 1,6 cùng kỳ năm 2024, trong đó đăng ký cấp mới 257 dự án với số vốn đạt 282 triệu USD.

infographics-fdi-ha-noi-1.jpg

Trong 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt gần 3,82 tỷ USD, gấp 1,6 cùng kỳ năm 2024, trong đó đăng ký cấp mới 257 dự án với số vốn đạt 282 triệu USD; 106 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 3,2 tỷ USD; 284 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần.../.

