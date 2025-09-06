Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt gần 3,82 tỷ USD trong 8 tháng

Trong 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt gần 3,82 tỷ USD, gấp 1,6 cùng kỳ năm 2024, trong đó đăng ký cấp mới 257 dự án với số vốn đạt 282 triệu USD; 106 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 3,2 tỷ USD; 284 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần.../.
Thị trường trái phiếu 8 tháng: Phát hành tăng, cơ cấu nhà đầu tư ổn định
Thị trường trái phiếu Việt Nam trong 8 tháng ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ và ổn định, đóng góp tích cực vào việc huy động vốn cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Giải ngân đầu tư công nỗ lực tăng tốc trong 8 tháng đạt gần 40% tổng kế hoạch
Mục tiêu cụ thể là phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý 3 tối thiểu đạt 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, và cả năm 2025 đạt 100%.
Hải quan phát hiện hơn 11.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại kể từ đầu năm 2025
Tổng kết 8 tháng, Cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý tổng cộng 11.912 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa ước tính khoảng 16.151 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nước khoảng 569,12 tỷ đồng.
Kim ngạch xuất-nhập khẩu trong 8 tháng đạt gần 600 tỷ USD
Kim ngạch xuất-nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 8 tháng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 600 tỷ USD với cán cân thương mại thặng dư 13,99 tỷ USD.
Đồng ý điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025
UBTV Quốc hội điều chỉnh giảm 1.448.142,852 triệu đồng từ dự toán chi hoạt động kinh tế năm 2025 của Bộ Xây dựng để bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành, phù hợp với phân cấp quản lý quốc lộ.
VPBank và Tập đoàn Ping An hợp tác về công nghệ xử lý 1 tỷ giao dịch mỗi ngày
VPBank ký hợp tác với Tập đoàn Ping An xây dựng hệ thống ngân hàng lõi mới xử lý 1 tỷ giao dịch/ngày, nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng lực cạnh tranh.
100% tài khoản giao dịch trên kênh số đã được đối chiếu sinh trắc học
Ngân hàng Nhà nước công bố đã đạt 100% tài khoản khách hàng giao dịch số đã đối chiếu sinh trắc học, giảm lừa đảo và tăng thanh toán không dùng tiền mặt.
Học sinh, sinh viên STEM được vay ưu đãi tín dụng trong suốt thời gian học
Người học được hỗ trợ vay trang trải tiền học phí cùng với tiền sinh hoạt phí tối đa là 5 triệu đồng/tháng. Thời gian vay vốn trong thời gian của khóa học và mức lãi suất ưu đãi là 4,8%/năm.
Đồng NDT là đòn bẩy ngoại giao của Trung Quốc trong căng thẳng thương mại với Mỹ
Nhiều nhà phân tích đã nhận định Trung Quốc sẽ cho phép đồng NDT tiếp tục suy yếu để bù đắp cho thuế quan của Mỹ, nhưng chính phủ nước này dường như đang thể hiện thiện chí.
Tỷ giá ngày 5/9: Các ngân hàng giữ ổn định giá bán đồng USD
Ngày 5/9, tỷ giá đồng USD được giữ ổn định tại các ngân hàng, đồng nhân dân tệ tăng nhẹ, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi biến động tỷ giá và chính sách tiền tệ.
Dòng vốn Trung Quốc đổ sang Brazil trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ
Với 39 dự án mới trải khắp nhiều lĩnh vực, Brazil đã vượt lên vị trí thứ ba trong số điểm đến đầu tư của Trung Quốc, chỉ sau Anh và Hungary.
Bộ Tài chính rút đề xuất áp thuế 20% với chuyển nhượng chứng khoán
Tại dự thảo tờ trình, Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng chứng khoán, giữ nguyên mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần hiện hành.
Bảo hiểm FWD tiếp tục mở rộng chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất”
Khách hàng có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm từ ngày 4-20/9 và được phát hành chậm nhất ngày 30/9/2025, với phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên từ 15 triệu đồng trở lên, được tặng quà bằng tiền lên đến 50% phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm.
Giá vàng tăng kỷ lục, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng
Giá vàng trong nước lập đỉnh mới, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư thận trọng trước biến động mạnh và chênh lệch giá lớn, tiềm ẩn rủi ro cao.
Việt Nam-Italy thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện
Italy hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), minh chứng cho tầm quan trọng của thị trường này đối với hàng hóa Việt Nam và ngược lại.
Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo khẩn trương triển khai những nội dung công việc liên quan công tác chuẩn bị hoạt động của Trung tâm tài chính vào đầu tháng 9/2025.
Tỷ giá ngày 4/9: Đồng USD và nhân dân tệ biến động tăng, giảm trái chiều
Ngày 4/9, tỷ giá USD và nhân dân tệ biến động trái chiều tại các ngân hàng, trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.
Giá vàng lập kỷ lục mới giữa kỳ vọng Fed hạ lãi suất
Phiên 3/9, giá vàng giao ngay chạm mức cao kỷ lục 3.546,99 USD/ounce, trong bối cảnh thị trường dự đoán 92% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 17/9 tới.
Lãi suất ngân hàng ngày 4/9: Bảng lãi suất gửi tiền tiết kiệm online
Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng Tám.
Tòa án Mỹ bác thẩm quyền áp thuế của Tổng thống Donald Trump
Các thẩm phán khẳng định quyền áp thuế là “quyền lực cốt lõi của Quốc hội” và không thể bị tổng thống lạm dụng thông qua việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội
Theo Quyết định số 1888/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Doanh nghiệp Nhật phát hành trái phiếu bằng USD, euro cao nhất từ trước tới nay
Ít nhất bảy công ty Nhật Bản, dẫn đầu là các tổ chức tài chính lớn như Nomura Holdings và Mitsubishi UFJ Financial Group, đã bắt đầu chào bán trái phiếu bằng USD.
Tỷ giá ngày 3/9: Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng giảm trái chiều
Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 8h45 sáng nay, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.168-26.508 VND/USD (mua vào-bán ra).
Lãi suất ngân hàng ngày 3/9: Gói đặc biệt lên tới gần 10% mỗi năm
Tính đến thời điểm hiện tại, ABBank là ngân hàng dẫn đầu hệ thống với mức 9,65%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Fed cần duy trì tính độc lập nhưng mắc nhiều sai lầm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh Fed đã “mắc nhiều sai lầm,” đồng thời bảo vệ quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook liên quan cáo buộc gian lận thế chấp.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam: Tăng tốc để không bị lỡ nhịp
Để hiện thực hoá mục tiêu hình thành IFC Việt Nam vào cuối năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần đẩy nhanh các bước chuẩn bị hơn nữa cả về thể chế, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực.
Giá kim loại đồng tiến sát ngưỡng 10.000 USD một tấn
Giá kim loại đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tiến gần ngưỡng 10.000 USD/tấn, sau khi ghi nhận đà tăng trong tháng 8/2025 nhờ đồng USD yếu hơn và nhu cầu tương đối bền vững.
Ngành Ngân hàng giữ vai trò “huyết mạch” trong phát triển đất nước
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã có chia sẻ vai trò, sứ mệnh và tầm nhìn của ngành Ngân hàng trong hành trình phát triển đất nước đến năm 2045.
Giá đồng bitcoin tăng vọt thổi bùng làn sóng du lịch xa xỉ
Nhu cầu “rất lớn” từ nhóm khách hàng trẻ tuổi và giàu có nhờ tiền kỹ thuật số đã thúc đẩy FXAIR - hãng bay thuộc tập đoàn Flexjet, chấp nhận các khoản thanh toán bằng loại tiền này.
Tự chủ tài chính - mối quan tâm lớn của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản
VPJ Financial Forum 2025 diễn ra vào ngày 30/8 tại Thủ đô Tokyo, thu hút đông đảo bạn trẻ người Việt tại Nhật Bản, nhất là những người quan tâm đến quản lý tài chính cá nhân và đầu tư thông minh.