Việt Nam - Ngôi sao đang lên về thu hút FDI

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 18/8, trang thailandbusinessnews.com đã đăng bài phân tích của 2 tác giả Nguyen Trang và Boris Sullivan nhận định Việt Nam đang nổi lên là điểm đến Đầu tư Trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu khu vực, nhờ lực lượng lao động trẻ năng động, các hiệp định thương mại thuận lợi và môi trường chính trị ổn định.



Theo bài viết, câu chuyện FDI của Việt Nam đang có đà tăng trưởng không ngừng. Năm 2023, Việt Nam đã thu hút được 36,61 tỷ USD FDI đăng ký, tăng 32,1% so với năm trước đó.

Đây là mức cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây, khẳng định vai trò ngày càng tăng của một cường quốc sản xuất.



Các tác giả nêu ra một số lý do khiến Việt Nam tỏa sáng, trong đó được kể đến đầu tiên là sức mạnh kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 5-6% mỗi năm, nhờ vào tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư mạnh mẽ.

Sự ổn định chính trị mang lại một môi trường dễ dự đoán, một điều hiếm thấy ở các thị trường mới nổi.

Bài viết cho biết Việt Nam cũng có lợi thế về nhân khẩu học, với lực lượng lao động khoảng 53 triệu người và độ tuổi trung bình 34,1 tuổi. Đây được đánh giá là một lực lượng lao động trẻ, lành nghề khiến Việt Nam trở thành lựa chọn ưu tiên cho các ngành công nghiệp thâm dụng lao động như điện tử và dệt may.



Về sức mạnh chính sách, các tác giả đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam đã triển khai các cải cách thuận lợi cho nhà đầu tư, bao gồm Luật Đầu tư và Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Đối tác Công tư.

Ngoài ra, Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) dự kiến sẽ thúc đẩy xuất khẩu sang châu Âu tăng 42,7% vào năm 2025, đưa Việt Nam trở thành cửa ngõ vào thị trường toàn cầu.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ và việc hội nhập ngày càng sâu rộng vào các hiệp định thương mại toàn cầu, chẳng hạn như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), đã đưa Việt Nam trở thành một ngôi sao đang lên trong khu vực, khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho đầu tư dài hạn.



Bài viết cho rằng Việt Nam còn có thế mạnh về ngành. Các ngành công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn, đang thu hút đầu tư lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

Bài viết nhận định việc Việt Nam tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao đã đưa nước này trở thành một nhân tố chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử và viễn thông.

Trong khi, bất động sản và năng lượng tái tạo cũng đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.



Bên cạnh đó, vị trí địa lý chiến lược của Việt Nam, cùng với cơ sở hạ tầng đang được cải thiện và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài.



Bài viết kết luận rằng Việt Nam vượt trội nhờ vào sự năng động kinh tế, lợi thế chi phí và các chính sách chiến lược. Khả năng thu hút đầu tư công nghệ cao và hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu về FDI tại ASEAN./.

Vốn FDI đăng ký trong 7 tháng tăng 27,3% và vốn thực hiện cao nhất 5 năm Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký (bao gồm vốn cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần) đạt 24,09 tỷ USD tính đến ngày 31/7, ghi nhận mức tăng ấn tượng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.