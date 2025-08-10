Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân vì một Việt Nam thịnh vượng

Chiều 10/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Lãnh đạo Chính phủ với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế là thành viên Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và Hội đồng tư vấn cải cách hành chính.

Từ sau khi thành lập vào tháng 10/2017, với chức năng cốt lõi là chủ trì nghiên cứu và tư vấn, đề xuất các giải pháp cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, gắn với các mục tiêu kinh tế quốc gia, Ban IV đã khẳng định vai trò là cầu nối đối thoại công-tư thực chất thông qua việc tổ chức các diễn đàn cấp cao của quốc gia, của vùng; là hạt nhân xây dựng, vận hành mạng lưới liên kết chặt chẽ các hiệp hội doanh nghiệp toàn quốc./.