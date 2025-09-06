Giải ngân vốn đầu tư công tăng đồng thời vốn FDI thực hiện cao nhất 5 năm

Ngày 6/9, Cục Thống kê đã công bố những số liệu tích cực về tình hình giải ngân vốn đầu tư trong tháng Tám và tám tháng của năm.

Các bộ, ngành và địa phương đã tập trung đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm qua.

Riêng trong tháng Tám, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 83,8 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn do Trung ương quản lý đạt 12,1 nghìn tỷ đồng (tăng 8,1%), còn vốn do địa phương quản lý đạt 71,7 nghìn tỷ đồng (tăng 37,9%).

Tính chung tám tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 463,2 nghìn tỷ đồng, bằng 48,3% kế hoạch năm và tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một bước tiến đáng kể so với mức tăng 2,5% của cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vốn do Trung ương quản lý đạt 66,4 nghìn tỷ đồng, bằng 45,2% kế hoạch năm và tăng 6,4%



Một số bộ có mức tăng trưởng nổi bật như Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng 60,7%, Bộ Y tế gấp 2,7 lần và Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng 67,8%. Ngược lại, một số bộ ghi nhận mức giảm như Bộ Khoa học và Công nghệ (-12,1%) và Bộ Công Thương (-59,5%).

Cùng với đó, vốn đầu tư do địa phương quản lý đạt 396,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,8% kế hoạch năm và tăng 31,2% (với vốn cấp tỉnh tăng 36,1% và cấp xã tăng 14,2%).

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/8, bao gồm vốn cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cả nước ghi nhận 2.534 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 11,03 tỷ USD, tăng 12,6% về số dự án. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến-chế tạo tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhất với 6,53 tỷ USD (chiếm 59,2%), tiếp đến là kinh doanh bất động sản với 2,37 tỷ USD (chiếm 21,5%). Hiện, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với số vốn đăng ký 3,06 tỷ USD, theo sau là Trung Quốc với 2,65 tỷ USD.

Cùng với đó, vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước cũng tăng mạnh 85,9%, đạt 10,65 tỷ USD với 996 lượt dự án. Tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh vào ngành công nghiệp chế biến-chế tạo đạt 13,64 tỷ USD (chiếm 62,9%). Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng sôi động với 2.245 lượt, tổng giá trị 4,46 tỷ USD, tăng 58,8%.

Đặc biệt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong tám tháng của năm 2025 ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giải ngân FDI cao nhất trong 5 năm gần đây, thể hiện cam kết và hiệu quả của các dự án. Riêng, ngành công nghiệp chế biến-chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12,57 tỷ USD (81,6%).

Trong tám tháng, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với 108 dự án cấp mới, tổng vốn 426,5 triệu USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Cả nước có thêm 21 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 129,7 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 556,2 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí chiếm 20,0% tổng vốn đầu tư, theo sau là vận tải kho bãi (19,6%). Lào là quốc gia nhận đầu tư lớn nhất từ Việt Nam với 150,3 triệu USD./.

