Sản xuất công nghiệp tháng Tám tiếp tục tăng trưởng 2,2%

Ngày 6/9, Cục Thống kê đã công bố số liệu về tình hình sản xuất công nghiệp, cho thấy ngành này tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Tám ước tính tăng 2,2% so với tháng Bảy và ghi nhận mức tăng đáng kể 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Điều này góp phần củng cố đà tăng trưởng IIP của tám tháng ước đạt 8,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Động lực chính đến từ các ngành sản xuất mũi nhọn. Theo đó, ngành chế biến-chế tạo tiếp tục là đầu tàu với mức tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngành khai khoáng cũng có sự phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 9,1%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,4%.

Tính chung tám tháng của năm 2025, IIP ước tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 8,4% của cùng kỳ năm 2024. Ngành chế biến-chế tạo đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung với 10% (đóng góp 8,1 điểm phần trăm). Ngành cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 9,1% (đóng góp 0,1 điểm phần trăm) và sản xuất, phân phối điện tăng 4,9% (đóng góp 0,5 điểm phần trăm). Đáng chú ý, ngành khai khoáng giảm 1,1%, làm giảm 0,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Đáng chú ý, nhiều ngành công nghiệp cấp II đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Nổi bật là sản xuất xe có động cơ tăng 27,4%, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,5%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 15,%, sản xuất trang phục tăng 13,9%... Ở chiều ngược lại, một số ngành tăng thấp hoặc giảm như khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 5,5%.

Về sản phẩm công nghiệp chủ lực, ôtô chứng kiến mức tăng kỷ lục 59,6%, tivi tăng 21,4%, phân hỗn hợp NPK tăng 17,9%, quần áo mặc thường tăng 14,7%… Tuy nhiên, khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 9,4% và dầu mỏ thô khai thác giảm 1,6%.

Nhiều tỉnh thành có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến-chế tạo tăng cao, như Quảng Ninh (+32,1%), Phú Thọ (+27,3%), Ninh Bình (+23,7%) và Hải Phòng (+16,4%). Sản xuất và phân phối điện cũng tăng mạnh tại Huế (+39,5%) và Nghệ An (+27,6%). Tuy nhiên, một số địa phương vẫn đối mặt với thách thức khi IIP tăng thấp hoặc giảm ở một số ngành, ví dụ như chế biến-chế tạo tại Hà Tĩnh giảm 0,2% và Cao Bằng giảm 7% hay ngành sản xuất điện tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm tới 36,6%.

Trong bối cảnh đó, tình hình việc làm trong các doanh nghiệp công nghiệp cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Tại thời điểm 1/8, số lao động đang làm việc tăng 0,9% so với tháng trước và 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức tăng trưởng lao động cao nhất với 5,4% so với cùng thời điểm năm trước./.

