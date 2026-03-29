Cổ phiếu ngành quốc phòng Hàn Quốc tăng vọt do căng thẳng ở Trung Đông

Theo số liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) hôm 29/3, vốn hóa thị trường của các cổ phiếu ngành quốc phòng đã tăng mạnh trong khi đó cổ phiếu ngành ôtô và đóng tàu lại giảm trên chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI), khoảng một tháng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của KRX cho biết tính đến ngày 27/3, Samsung Electronics vẫn giữ vị trí dẫn đầu về vốn hóa thị trường với 1,0638 triệu tỷ won (khoảng 705 tỷ USD), tiếp theo là SK hynix với 657,1 nghìn tỷ won.

Hãng sản xuất ô tô hàng đầu Hàn Quốc Hyundai Motor vẫn giữ vị trí thứ ba, nhưng giá trị thị trường của hãng đã giảm 26,6% xuống còn 101,3 nghìn tỷ won trong khoảng thời gian từ 27/2 - một ngày trước khi xung đột quân sự bùng nổ ở Trung Đông, đến ngày 27/3, do căng thẳng khu vực kéo dài làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao.

Hãng KIA đã tụt hai bậc xuống vị trí thứ chín, với giá trị vốn hóa thị trường giảm 24,2% trong cùng kỳ. Công ty đóng tàu lớn HD Hyundai Heavy Industries chứng kiến giá trị thị trường giảm 17,3%, tụt xuống vị trí thứ 11 từ vị trí thứ 9.

Trong khi đó, Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Hanwha Aerospace chứng kiến giá trị vốn hóa thị trường tăng 11,7% lên 68,8 nghìn tỷ won từ 61,6 nghìn tỷ won trong cùng kỳ, đồng thời leo lên 3 bậc, xếp thứ 7. Còn giá trị thị trường của LIG Nex1 tăng vọt 44,4%, và của Hanwha Systems tăng 9,2%./.

