Thủ tướng tuyên thệ nhậm chức, Nepal có chính phủ mới

Chiều 27/3, tại Phủ Tổng thống Nepal, ông Balendra Shah đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 47 của nước này dưới sự chủ trì của Tổng thống Ramchandra Paudel.

Ông Balendra Shah, 35 tuổi, trở thành một trong những thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử quốc gia vùng Himalaya.

Ông nhậm chức theo quy định Hiến pháp sau khi đảng Rastriya Swatantra (RSP) giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 5/3 với việc đạt được 182/275 ghế, vượt xa các đảng truyền thống như Quốc đại Nepal (38 ghế) và đảng Cộng sản Nepal-Marxist Leninist thống nhất CPN-UML (25 ghế).

Từ một kỹ sư kết cấu, ông Shah từng gây chú ý khi đắc cử Thị trưởng Kathmandu với tư cách ứng viên độc lập, trước khi liên minh với RSP và giành thắng lợi vang dội trong cuộc tổng tuyển cử.

Thông điệp cải cách, chống tham nhũng và phản đối chủ nghĩa gia đình trị của ông đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri, đặc biệt là giới trẻ.

Trước khi nhậm chức, ông Shah còn phát hành một ca khúc mang thông điệp lạc quan về tương lai đất nước, thu hút hàng triệu lượt xem, phản ánh phong cách chính trị khác biệt của nhà lãnh đạo trẻ này.

Ngay sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Shah đã nhanh chóng thành lập nội các gồm 16 thành viên, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công nghiệp do ông nắm giữ, một số vị trí chủ chốt mới được bổ nhiệm gồm ông Swarnim Wagle giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính; ông Sudhan Gurung làm Bộ trưởng Nội vụ; ông Shishir Khanal giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao; và bà Sobita Gautam làm Bộ trưởng Tư pháp.

Nội các mới tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như phát triển đô thị, năng lượng và giáo dục.

Cùng ngày, trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chúc mừng tới ông Shah.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh việc ông Shah được bầu làm Thủ tướng Nepal đã phản ánh niềm tin mà người dân nước này dành cho ông. Ông Modi bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với ông Shah để đưa tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích chung của người dân hai bên.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng gửi lời chúc mừng tân Thủ tướng Nepal, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với ông Shah để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược song phương trên tình hữu nghị bền vững vì sự phát triển và thịnh vượng./.

