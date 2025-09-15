Thủ tướng lâm thời Nepal công bố thành phần nội các

Ngày 15/9, Thủ tướng lâm thời Nepal Sushila Karki đã công bố một số thành phần nội các đầu tiên trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực khôi phục trật tự sau các cuộc biểu tình bạo động khiến chính quyền tiền nhiệm sụp đổ.

Ông Rameshore Prasad Khanal - cựu Bộ trưởng Tài chính, sẽ trở lại nắm giữ chức vụ này.

Ông Kulman Ghising - cựu Giám đốc điều hành công ty điện lực Nepal, sẽ phụ trách 3 bộ gồm Bộ Năng lượng, Tài nguyên nước và Thủy lợi; Bộ Giao thông và Cơ sở hạ tầng; và Bộ Phát triển Đô thị.

Trong khi đó, luật sư từng làm cố vấn pháp lý cho Thị trưởng Kathmandu, ông Om Prakash Aryal, sẽ phụ trách các Bộ Nội vụ, Bộ Luật pháp, Tư pháp và các vấn đề Quốc hội.

Trước đó, tối 12/9 vừa qua, cựu Chánh án Sushila Karki đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Tổng thống Ramchandra Paudel, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Nepal khi trở thành nữ Thủ tướng lâm thời đầu tiên của quốc gia Nam Á này.

Nepal dự kiến sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 5/3/2026 trong bối cảnh khoảng 20% dân số Nepal trong độ tuổi 15-24 đang thất nghiệp và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người chỉ ở mức 1.447 USD./.

