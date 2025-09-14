Nepal: Lãnh đạo lâm thời cam kết chống tham nhũng

Ngày 14/9, nữ Thủ tướng lâm thời của Nepal, Sushila Karki cam kết "chấm dứt tham nhũng," sau khi làn sóng biểu tình bạo động trong nước khiến chính quyền tiền nhiệm sụp đổ.

Trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi nhậm chức, nữ Thủ tướng lâm thời Karki nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ chấm dứt tham nhũng, quản trị tốt và bình đẳng kinh tế. Bà cũng khẳng định chính phủ lâm thời sẽ hoạt động không quá 6 tháng và cuộc tổng tuyển cử đã được ấn định vào ngày 5/3/2026.

Cựu Chánh án Sushila Karki đã chính thức tuyên thệ nhậm chức vào tối 12/9 trước sự chứng kiến của Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của Nepal khi trở thành nữ Thủ tướng lâm thời đầu tiên của quốc gia Nam Á.

Theo Ngân hàng Thế giới, 20% dân số Nepal trong độ tuổi 15-24 đang thất nghiệp, với GDP bình quân đầu người chỉ ở mức 1.447 USD.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 14/9, Đại sứ quán Mỹ tại Kathmandu hoan nghênh việc khôi phục trật tự và giải quyết hòa bình tình hình bất ổn ở Nepal, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với chính phủ lâm thời trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 5/3/2026.



Quyết định tổ chức cuộc bầu cử trên đã được Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel đưa ra theo khuyến nghị của Thủ tướng lâm thời Sushila Karki, người vừa nhậm chức hôm 12/9.

Đại sứ quán Mỹ ra tuyên bố hoan nghênh Tổng thống Ram Chandra Paudel và các thủ lĩnh thanh niên vì cam kết theo đuổi giải pháp dân chủ, đồng thời gửi lời chia buồn về những mất mát mà Nepal phải gánh chịu. Cơ quan ngoại giao Mỹ cũng ghi nhận vai trò quan trọng của quân đội Nepal và Tổng tham mưu trưởng Ashok Raj Sigdel trong việc khôi phục trật tự và bảo đảm chuyển giao chính quyền dân sự hòa bình.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã gửi lời chúc mừng chân thành tới Thủ tướng lâm thời Karki, đồng thời thông qua Đại sứ quán Pakistan tại Kathmandu, Thủ tướng Sharif bày tỏ mong muốn hợp tác với Thủ tướng Karki để tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương.

Trong thông điệp chúc mừng, Thủ tướng Pakistan cũng cầu chúc hòa bình và tiến bộ cho người dân Nepal./.

Tân Thủ tướng Nepal Sushila Karki cam kết chấm dứt tham nhũng Tân Thủ tướng Sushila Karki cam kết sẽ đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình về “chấm dứt tham nhũng” ngay sau khi bắt đầu đảm nhận chức vụ lãnh đạo chính phủ lâm thời.