Tổng thống Nepal chủ trì cuộc họp then chốt về người đứng đầu chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel và Tổng tham mưu trưởng quân đội Ashok Raj Sigdel sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng trong ngày 12/9 với cựu Chánh án Sushila Karki - người được xem là ứng viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo lâm thời, cùng ông Sudan Gurung - một nhà hoạt động trẻ tiêu biểu và một chuyên gia pháp lý.

Thông tin được Nimesh Shrestha, một thành viên của phong trào thanh niên, tiết lộ với phóng viên.

Trước đó, trang Nepal News cũng đưa tin Tổng thống Nepal sẵn sàng bổ nhiệm bà Sushila Karki làm người đứng đầu chính phủ lâm thời.

Tuy nhiên, Hiến pháp Nepal quy định không được bổ nhiệm một thủ tướng không phải là thành viên của Hạ viện, trừ khi cơ quan lập pháp bị giải tán. Vì thế, Tổng thống Paudel đang cố gắng tìm giải pháp thay thế để có thể bổ nhiệm bà Karki mà không cần giải tán quốc hội.

Hiện, các cuộc đàm phán về việc thành lập nội các lâm thời sau khi Thủ tướng Sharma Oli từ chức vẫn chưa đạt được kết quả.

Trong diễn biến khác, Cục Di trú Nepal cùng ngày đã đưa ra các biện pháp tạm thời để hỗ trợ công dân nước ngoài cần rời khỏi Nepal, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục xuất cảnh. Đây là động thái cần thiết nhằm hỗ trợ cho nhiều du khách quốc tế đang bị mắc kẹt tại Nepal do tình hình bất ổn hiện nay.

Trong khi đó, quân đội Nepal kéo dài lệnh giới nghiêm tại thủ đô Kathmandu để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản của họ.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Nepal ra thông báo nêu rõ lệnh cấm đi lại tại Kathmandu có hiệu lực từ 11h-17h theo giờ địa phương và lệnh giới nghiêm ban đêm có hiệu lực từ 19h hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

Trong các khung thời gian còn lại, quân đội cho phép người dân Nepal di chuyển vì các mục đích thiết yếu./.

Nepal chọn được người lãnh đạo chính phủ lâm thời Kỹ sư Kulman Ghising, người đứng đầu Cơ quan Điện lực Nepal, được coi là một nhân vật quốc gia có hình ảnh trong sạch và là người sẽ chèo lái Nepal cho đến khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức.