Tổng tư lệnh quân đội Nepal gặp đại diện người biểu tình

Ngày 10/9, Tổng tư lệnh quân đội Nepal đã gặp các nhà lãnh đạo biểu tình trẻ tuổi và các đảng phái chủ chốt khác sau khi các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực khiến Thủ tướng K.P. Sharma Oli phải tuyên bố từ chức.

Theo người phát ngôn quân đội Nepal, Tướng Ashok Raj Sigdel "đang tổ chức tham vấn với các bên liên quan và đã có cuộc họp với đại diện của Thế hệ Gen Z," chủ yếu thuộc “Thế hệ Gen Z” (những người sinh từ năm 1997 đến 2012), lực lượng chính tham gia làn sóng biểu tình vừa qua.

Tuy nhiên, quân đội không đề cập thông tin chi tiết.

Trong khi đó, truyền thông quốc tế đưa tin cựu Chánh án Nepal, bà Sushila Karki đã chấp nhận đề nghị của giới trẻ làm lãnh đạo lâm thời của quốc gia Nam Á này.

Đề xuất này được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến kéo dài gần 4 giờ trước đó cùng ngày.

Bà Karki, sinh ngày 7/6/1952 tại Biratnagar, là nữ chánh án đầu tiên của Nepal. Bà tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học Chính trị tại Đại học Banaras Hindu, Varanasi của Ấn Độ và đã tham gia giải quyết các vụ án quan trọng liên quan đến công lý chuyển tiếp cũng như tranh chấp bầu cử.

Bà cũng nổi tiếng vì cho phép phụ nữ truyền lại quốc tịch cho con cái, quy định trước đây chỉ dành cho nam giới ở Nepal. Bà được biết đến với chính sách “không khoan nhượng” đối với tham nhũng.

Bà Karki, hiện không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào, đã được chọn để duy trì tính trung lập trong tiến trình đàm phán.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, cũng trong ngày 10/9, quân đội Nepal đã áp đặt lệnh hạn chế trên toàn quốc từ sáng đến 17h00 cùng ngày (giờ địa phương), sau đó áp đặt lệnh giới nghiêm cho đến 6h00 hôm sau, nhằm ngăn chặn mọi hành vi bạo lực có thể xảy ra dưới chiêu bài biểu tình.

Trong tuyên bố, quân đội Nepal cảnh báo mọi hình thức biểu tình, phá hoại, đốt phá hoặc tấn công nhắm vào cá nhân và tài sản trong thời gian này sẽ bị coi là hoạt động phạm tội và sẽ bị xử lý thích đáng.

Tuyên bố nêu rõ các phương tiện và nhân viên tham gia những dịch vụ thiết yếu, bao gồm xe cứu thương, xe cứu hỏa, nhân viên y tế và lực lượng an ninh, sẽ được phép hoạt động trong thời gian áp dụng lệnh hạn chế và lệnh giới nghiêm. Người dân cũng được yêu cầu ở trong nhà và chỉ nên ra ngoài khi “thực sự cần thiết.”

Trước tình hình đang dần ổn định ở Nepal, Cục Hàng không Dân dụng nước này thông báo Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu sẽ mở cửa trở lại từ ngày 10/9, dỡ bỏ lệnh tạm dừng các chuyến bay do những tình huống bất lợi./.

