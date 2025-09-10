Thế giới

Châu Á-TBD

Quân đội Nepal nắm quyền kiểm soát an ninh sau biến động chính trị

Sau khi biểu tình biến thành bạo lực và Thủ tướng K.P. Sharma Oli tuyên bố từ chức, quân đội Nepal đã tiếp quản an ninh toàn quốc từ tối 9/9, áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực trọng điểm.

Quang Trung-Trần Quyên
Quân đội Nepal tuần tra tại Kathmandu sau khi chính phủ ban hành lệnh giới nghiêm, ngày 9/9/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)
Quân đội Nepal tuần tra tại Kathmandu sau khi chính phủ ban hành lệnh giới nghiêm, ngày 9/9/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 10/9, tình hình tại thủ đô Kathmandu và nhiều thành phố lớn của Nepal đang dần ổn định trở lại sau làn sóng biểu tình mạnh mẽ do thế hệ "Gen Z” khởi xướng.

Các cuộc tuần hành, vốn bùng phát thành bạo lực một ngày trước đó đã khiến Thủ tướng K.P. Sharma Oli tuyên bố từ chức.

Từ sáng sớm 10/9, quân đội Nepal đã được triển khai trên khắp các tuyến phố tại Kathmandu, Lalitpur và Bhaktapur, thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm khôi phục trật tự.

Việc nắm quyền kiểm soát an ninh toàn quốc đã được quân đội tiếp quản từ lúc 22h ngày 9/9, ngay sau khi làn sóng biểu tình vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng cảnh sát.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nepal, các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và lệnh giới nghiêm cục bộ đã được áp dụng ở nhiều khu vực trọng điểm.

Các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm thủ đô hiện đang được kiểm soát chặt chẽ, trong khi các lực lượng phản ứng nhanh vẫn túc trực tại những điểm có nguy cơ tái diễn biểu tình.

Làn sóng biểu tình bắt đầu từ ngày 8/9. Cuộc biểu tình này có sự tham gia của hàng nghìn người, chủ yếu thuộc thế hệ "Gen Z” (những người sinh từ năm 1997 đến 2012) nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và lệnh cấm truy cập một số nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký với chính phủ, trong đó có Facebook, YouTube, X.

Theo Chính phủ Nepal, đây là các nền tảng không tuân thủ quy định địa phương và không đăng ký hoạt động theo yêu cầu của luật pháp Nepal. Tuy nhiên, làn sóng này nhanh chóng chuyển thành các cuộc đối đầu bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng chức năng.

Sau khi nắm quyền kiểm soát an ninh, quân đội Nepal đã gia hạn lệnh giới nghiêm trên toàn quốc đến 18h giờ ngày 11/9 (giờ địa phương, tức 19h15 cùng ngày giờ Việt Nam) thay vì kết thúc vào lúc 17h ngày 10/9 như thông báo trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nepal #biểu tình #quân đội Nepal #Từ chức #Gen Z Nepal
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ông Park Young Jun, giáo sư tại Đại học Quốc phòng Hàn Quốc phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Hàn Quốc-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác chiến lược

Hội thảo nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản cần hợp tác chặt chẽ về an ninh, chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu và AI, hướng tới trật tự khu vực ổn định trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung gay gắt.

Đại diện các đoàn tham dự SDD -14 tại Hàn Quốc. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Hàn Quốc và NATO thảo luận hợp tác quốc phòng

Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng với hợp tác với NATO trong bối cảnh căng thẳng an ninh toàn cầu gia tăng, tính liên kết an ninh giữa châu Âu với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng chặt chẽ.