Quân đội Nepal nắm quyền kiểm soát an ninh sau biến động chính trị

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 10/9, tình hình tại thủ đô Kathmandu và nhiều thành phố lớn của Nepal đang dần ổn định trở lại sau làn sóng biểu tình mạnh mẽ do thế hệ "Gen Z” khởi xướng.

Các cuộc tuần hành, vốn bùng phát thành bạo lực một ngày trước đó đã khiến Thủ tướng K.P. Sharma Oli tuyên bố từ chức.

Từ sáng sớm 10/9, quân đội Nepal đã được triển khai trên khắp các tuyến phố tại Kathmandu, Lalitpur và Bhaktapur, thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm khôi phục trật tự.

Việc nắm quyền kiểm soát an ninh toàn quốc đã được quân đội tiếp quản từ lúc 22h ngày 9/9, ngay sau khi làn sóng biểu tình vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng cảnh sát.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nepal, các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và lệnh giới nghiêm cục bộ đã được áp dụng ở nhiều khu vực trọng điểm.

Các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm thủ đô hiện đang được kiểm soát chặt chẽ, trong khi các lực lượng phản ứng nhanh vẫn túc trực tại những điểm có nguy cơ tái diễn biểu tình.

Làn sóng biểu tình bắt đầu từ ngày 8/9. Cuộc biểu tình này có sự tham gia của hàng nghìn người, chủ yếu thuộc thế hệ "Gen Z” (những người sinh từ năm 1997 đến 2012) nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và lệnh cấm truy cập một số nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký với chính phủ, trong đó có Facebook, YouTube, X.

Theo Chính phủ Nepal, đây là các nền tảng không tuân thủ quy định địa phương và không đăng ký hoạt động theo yêu cầu của luật pháp Nepal. Tuy nhiên, làn sóng này nhanh chóng chuyển thành các cuộc đối đầu bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng chức năng.

Sau khi nắm quyền kiểm soát an ninh, quân đội Nepal đã gia hạn lệnh giới nghiêm trên toàn quốc đến 18h giờ ngày 11/9 (giờ địa phương, tức 19h15 cùng ngày giờ Việt Nam) thay vì kết thúc vào lúc 17h ngày 10/9 như thông báo trước đó./.

Nepal: Tổng thống Paudel từ chức sau khi Thủ tướng Oli rời nhiệm sở Sự kiện Tổng thống Poudel từ chức đánh dấu một thời khắc lịch sử trong đời sống chính trị Nepal, khi cả nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ đều rời nhiệm sở dưới sức ép của công chúng.