Nepal: Thủ tướng Sharma Oli từ chức trong bối cảnh biểu tình lan rộng

Ngày 9/9, Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình đang lan rộng tại quốc gia Nam Á, bất chấp lệnh giới nghiêm của chính phủ.

Trong bức thư trình lên Tổng thống Nepal, Thủ tướng K.P. Sharma Oli cho biết việc từ chức "nhằm tìm những bước đi tiếp theo" cho những vấn đề hiện nay.

Trước đó, trong cuộc họp khẩn cấp của Nội các Nepal tối 8/9, Bộ trưởng Nội vụ nước này Ramesh Lekhak đã chính thức đệ đơn từ chức lên Thủ tướng K.P. Sharma Oli.

Quyết định của Bộ trưởng Nội vụ Nepal được cho là nhằm hạ nhiệt làn sóng biểu tình, bắt đầu từ ngày 8/9.

Cuộc biểu tình này có sự tham gia của hàng nghìn người, chủ yếu thuộc “thế hệ Z” (được định nghĩa là những người sinh từ năm 1997 đến 2012) nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và lệnh cấm truy cập một số nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký với chính phủ, trong đó có Facebook, YouTube, X.

Theo Chính phủ Nepal, đây là các nền tảng không tuân thủ quy định địa phương và không đăng ký hoạt động theo yêu cầu của luật pháp Nepal.

Bạo lực bùng phát khi người biểu tình vượt qua hàng rào an ninh, tràn vào các khu vực hạn chế và xông vào khuôn viên Quốc hội Liên bang.

Người biểu tình cũng tràn vào đập phá tư dinh của Tổng thống Nepal Ram Chandra Poudel, đốt phá nhà của Bộ trưởng Truyền thông Prithvi Subba Gurung, Bộ trưởng Năng lượng Deepak Khadka và ném đá vào dinh thự của Bộ trưởng Tài chính Bishnu Paudel.

Ngoài ra, dinh thự của cựu Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal (tức Prachanda) và cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba cũng bị người biểu tình phá hoại. Nhiều quan chức chính phủ được cho là đã rời khỏi thủ đô Kathmandu.

Cơ quan hàng không dân dụng Nepal thông báo đóng cửa sân bay quốc tế ở Kathmandu do khói bụi từ các vụ đốt phá làm ảnh hưởng tới độ an toàn của các chuyến bay.

Chính quyền đã ban bố lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt trên toàn thành phố và huy động quân đội nhằm kiểm soát tình hình.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Hội người Việt Nam tại Nepal xác nhận không có người Việt nào nằm trong số 19 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương trong các cuộc biểu tình tại Nepal.

Hiện, có khoảng 250 người Việt Nam sống rải rác trên khắp Nepal, trong đó có 15 hộ gia đình, còn lại là các tăng, ni, du học sinh và các lao động tự do. Tại thủ đô Kathmandu có 8 hộ gia đình đang sinh sống.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình ngày càng leo thang ở thủ đô, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nepal, bà Võ Thị Kim Cương đã liên tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho cộng đồng và hướng dẫn mọi người đảm bảo an toàn./.

