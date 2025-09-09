Bộ trưởng Nội vụ Nepal đệ đơn từ chức sau biểu tình bạo loạn

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, trong cuộc họp khẩn cấp của Nội các Nepal tối 8/9, Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak đã chính thức đệ đơn từ chức lên Thủ tướng KP Sharma Oli.

Quyết định này được cho là nhằm hạ nhiệt những chỉ trích dữ dội đối với chính phủ liên quan đến cuộc biểu tình bùng phát thành bạo loạn trước đó cùng ngày khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Cuộc biểu tình ngày 8/9 có sự tham gia của hàng nghìn người, chủ yếu thuộc thế hệ Z, nhằm phản đối tình trạng tham nhũng kéo dài và lệnh cấm truy cập một số nền tảng mạng xã hội mà chính phủ vừa ban hành.

Bạo lực bùng phát khi người biểu tình vượt qua hàng rào an ninh, tràn vào các khu vực hạn chế và xông vào khuôn viên Quốc hội Liên bang.

Chính quyền lập tức phản ứng bằng cách ban bố lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt trên toàn thành phố và huy động quân đội nhằm kiểm soát tình hình.

Lý do châm ngòi cho cuộc biểu tình là lệnh cấm truy cập 26 nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký với chính phủ, bao gồm các ứng dụng phổ biến như Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat và X (trước đây là Twitter).

Chính phủ cho biết các nền tảng này không tuân thủ quy định địa phương và không đăng ký hoạt động theo yêu cầu của luật pháp Nepal. Tuy nhiên, giới trẻ, những người phụ thuộc vào các nền tảng này để học tập, làm việc và bày tỏ quan điểm, phản ứng dữ dội.

Sau khi tình hình vượt tầm kiểm soát, cơ quan chức năng Nepal đã mở rộng lệnh giới nghiêm đến nhiều khu vực trọng yếu, bao gồm dinh Tổng thống Shital Niwas, dinh Phó Tổng thống ở Lainchaur, dinh Thủ tướng tại Baluwatar, khu Singha Durbar và các khu vực lân cận.

Theo Cảnh sát trưởng Quận Chhabilal Rijal, lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 12 giờ 30-22 giờ hàng ngày, cấm mọi hoạt động tụ tập và đi lại.

Các cuộc biểu tình không chỉ diễn ra tại thủ đô mà còn lan rộng đến nhiều khu vực khác như Pokhara và Damak, quê hương của Thủ tướng Oli.

Tại Pokhara, người biểu tình được cho là đã phá hoại văn phòng Thủ hiến, buộc chính quyền địa phương phải áp dụng lệnh giới nghiêm tương tự. Trong khi đó, tại Damak, một người đã bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh.

Tháng trước, nội các Nepal đã ra quyết định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký phải tuân thủ luật pháp địa phương trong vòng 7 ngày. Yêu cầu này bao gồm việc chỉ định một cán bộ xử lý khiếu nại thường trú và một cán bộ tuân thủ tại Nepal. Chính phủ viện dẫn các vấn đề liên quan đến gian lận, rửa tiền và nội dung gây chia rẽ là lý do chính cho hành động cứng rắn lần này.

Trước sức ép từ làn sóng biểu tình và làn sóng chỉ trích ngày càng mạnh, nhiều nguồn tin cho biết chính phủ đang xem xét khả năng dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh cấm mạng xã hội.

Trong khi đó, Thủ tướng Oli đã triệu tập thêm một cuộc họp nội các mở rộng để bàn thảo các biện pháp ứng phó lâu dài với khủng hoảng hiện tại./.

Nepal: Biểu tình bạo động đòi dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội, 10 người thiệt mạng Sáng 8/9 theo giờ địa phương, hàng nghìn thanh thiếu niên, bao gồm cả sinh viên, đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Kathmandu yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội.