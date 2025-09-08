Nepal: Biểu tình bạo động đòi dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội, 10 người thiệt mạng

Ngày 8/9, giới chức Nepal thông báo ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 87 người khác bị thương sau khi các cuộc biểu tình của người dân yêu cầu chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội trở nên bạo lực.

Sáng 8/9 theo giờ địa phương, hàng nghìn thanh thiếu niên, bao gồm cả sinh viên, đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Kathmandu yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội.

Đoàn người biểu tình tuần hành về phía tòa nhà Quốc hội Nepal, nơi cấm các hoạt động biểu tình, buộc cảnh sát phải dựng rào chắn để ngăn chặn.

Tuy nhiên, một số người biểu tình quá khích vẫn cố lao qua rào chắn để vào bên trong tòa nhà Quốc hội, buộc cảnh sát phải có các biện pháp mạnh và chính quyền ban bố lệnh giới nghiêm xung quanh tòa nhà Quốc hội.

Theo thông báo, lệnh giới nghiêm có hiệu lực đến 22h cùng ngày, tức 0h15 sáng 9/9 theo giờ Việt Nam, để kiểm soát tình hình. Cảnh sát cũng đã được lệnh sử dụng các công cụ mạnh để kiểm soát những đám đông bạo lực.

Biểu tình nổ ra sau khi Chính phủ Nepal hồi tuần trước đã chặn quyền truy cập vào một số nền tảng mạng xã hội, bao gồm cả Facebook, nhằm ngăn chặn nạn tin giả, những ngôn từ kích động, các hành vi gian lận, lừa đảo trên các nền tảng này.

Theo thống kê, khoảng 90% trong số 30 triệu dân Nepal sử dụng Internet.

Trên thế giới cũng đã có một số nước và khu vực thực hiện các bước kiểm soát mạng xã hội và các công ty công nghệ lớn như tại Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Australia do lo ngại về thông tin sai lệch, vi phạm quyền riêng tư dữ liệu, tác hại từ các mạng trực tuyến và nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Những người chỉ trích cho rằng những biện pháp này có nguy cơ kìm hãm quyền tự do ngôn luận, nhưng theo các cơ quan quản lý, cần kiểm soát chặt chẽ các nền tảng để bảo vệ người dùng và duy trì trật tự xã hội./.

Israel: Người dân biểu tình trước dinh Thủ tướng, yêu cầu ngừng chiến sự Gaza Làn sóng biểu tình đã lan rộng từ Tel Aviv tới Jerusalem, hàng nghìn người tuần hành trước tư dinh của Thủ tướng Netanyahu, yêu cầu Chính phủ sớm đạt thỏa thuận con tin và chấm dứt chiến sự ở Gaza.