Biểu tình ở Malaysia phản đối chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tờ The Star đưa tin chiều tối 6/9, 300 người đã tham gia cuộc biểu tình của tổ chức có tên gọi “BDS (tẩy chay-thoái vốn-trừng phạt) Malaysia” nhằm phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 (HNCC ASEAN-47) và thể hiện tình đoàn kết với Palestine.

Tại cuộc biểu được tổ chức từ 17h00-19h00 (18h00-20h00 giờ Hà Nội), người biểu tình đã diễu hành từ một nhà hàng thức ăn nhanh trên đường Jalan Bukit Bingtang đến Tháp đôi KLCC dưới dự giám sát của hàng chục cảnh sát.

Cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, người biểu tình đã giải tán, không có sự cố nào xảy ra.

Lãnh đạo “BDS Malaysia” - Giáo sư Mohd Nazari Ismail, người dẫn đầu cuộc biểu tình - chỉ trích các chính sách của ông Trump thể hiện thái độ coi thường trắng trợn đối với sinh mạng của người Palestine và tạo điều kiện cho bạo lực chống lại họ.

Việc tiếp đón nhân vật như vậy sẽ là sự phản bội tình đoàn kết lâu dài của Malaysia với nhân dân Palestine và là vết nhơ đối với tính toàn vẹn ngoại giao quốc gia. Vì vậy, “DBS Malaysia” kêu gọi Chính phủ Malaysia hủy bỏ chuyến thăm của Tổng thống Trump và rút khỏi nhiều công ty Mỹ để thể hiện tình đoàn kết với Palestine.

Phát biểu trong cuộc biểu tình, cựu Phó chủ tịch Đảng Công lý nhân dân (PRK) Tian Chua tuyên bố vì Tổng thống Mỹ ủng hộ Israel nên sự hiện diện của ông tại HNCC ASEAN-47 sẽ đi ngược lại mục tiêu duy trì hòa bình và hòa hợp khu vực.

Ông Tian Chau cũng cho biết sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình nếu nhà lãnh đạo Mỹ giữ nguyên ý định thăm Malaysia.

Trước đó, ngày 31/7, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thông báo Tổng thống Trump đã xác nhận sẽ tham dự HNCC ASEAN-47, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26-28/10 tới tại Kuala Lumpur./.

Israel tiến hành các cuộc tấn công ác liệt vào thành phố Gaza Theo thông tin từ các cơ quan y tế do Hamas quản lý, ít nhất 18 người Palestine đã thiệt mạng trong các đợt không kích và pháo kích của Israel.