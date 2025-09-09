Nepal: Người biểu tình nỗ lực ngăn chặn lãnh đạo rời khỏi đất nước

Trợ lý của Tổng thống Nepal ngày 9/9 cho biết Tổng thống Ram Chandra Paudel đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng KP Sharma Oli trong bối cảnh nổ ra những cuộc biểu tình bạo lực phản đối lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ leo thang.

Trong đơn, ông Oli nhấn mạnh quyết định từ chức “để tạo điều kiện cho việc giải quyết vấn đề và góp phần xử lý cuộc khủng hoảng thông qua các biện pháp chính trị”.

Sau khi ông Oli từ chức, những người biểu tình thuộc thế hệ “Gen Z” (Thế hệ Z -là nhóm người sinh ra trong khoảng thời gian từ cuối những năm 1990 đến đầu những năm 2010, với các mốc phổ biến nhất là 1997-2012) đã thúc đẩy việc bổ nhiệm ông Balendra Shah làm Thủ tướng lâm thời.

Nỗ lực này đang lan truyền nhanh chóng trong giới biểu tình thuộc Thế hệ Z.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng KP Oli được cho là đang chuẩn bị rời đất nước để tới Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chiều cùng ngày, những người biểu tình thế hệ “Gen Z” đã kêu gọi bắn pháo hoa quanh sân bay để ngăn chặn việc các nhà lãnh đạo rời khỏi đất nước.

Khoảng 10 trực thăng đã cất cánh từ khu dinh thự Bhaisepati-nơi ở của phó thủ tướng và các bộ trưởng, hướng đến Sân bay Quốc tế Tribhuvan trong khuôn khổ hoạt động sơ tán các quan chức chính phủ đang diễn ra.

Trước bối cảnh này, người biểu tình sử dụng mạng xã hội để kêu gọi gây rối tại sân bay, hối thúc mọi người bắn pháo hoa, sử dụng thiết bị bay không người lái và đèn laser để gây nhiễu máy bay.

Các máy bay gặp khó khăn khi hạ cánh, bao gồm cả máy bay Airbus A319 của hãng hàng không Himalaya Airlines, trước đây đã được Thủ tướng KP Sharma Oli sử dụng trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Các chuyến bay của Indigo và Air India từ Delhi cũng đang chờ cấp phép hạ cánh.

Chỉ có 2 chuyến bay cất cánh gần đây từ Kathmandu-1 chuyến bay của Thai Airways đến Bangkok và 1 máy bay của Trung Quốc đến Quảng Châu.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, biên giới Ấn Độ-Nepal tại Panitanki, bang Tây Bengal đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Ông Praveen Prakash, lãnh đạo cảnh sát Tây Bengal, xác nhận một đồn cảnh sát đã được thiết lập tại biên giới để tăng cường triển khai lực lượng.

Nhà chức trách đang được đặt trong tình trạng báo động và phải theo dõi chặt chẽ các hoạt động và diễn biến xuyên biên giới.

Hãng hàng không lớn của Ấn Độ là Air India thông báo đã hủy nhiều chuyến bay Delhi-Kathmandu-Delhi trong ngày 9/9 do tình hình bất ổn hiện nay ở Nepal./.

