Nepal: Tổng thống Paudel từ chức sau khi Thủ tướng Oli rời nhiệm sở

Ngày 9/9, ngay sau khi chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng KP Sharma Oli, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel cũng đã quyết định rời nhiệm sở trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ những cuộc biểu tình do giới trẻ lãnh đạo cùng làn sóng phẫn nộ của công chúng về nạn tham nhũng và tình trạng kiểm duyệt kỹ thuật số.

Sự kiện Tổng thống Poudel từ chức đánh dấu một thời khắc lịch sử trong đời sống chính trị Nepal, khi cả nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ đều rời nhiệm sở dưới sức ép của công chúng.

Hai sự kiện từ chức liên tiếp này báo hiệu khả năng thay đổi trong cách thức quản trị và đặt ra thách thức cho tầng lớp tinh hoa chính trị của đất nước.

Lực lượng an ninh Nepal vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ khi tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các nhà quan sát nhận định phong trào do giới trẻ dẫn dắt đã tái định hình diễn ngôn dân chủ của Nepal và có thể ảnh hưởng tới mô hình lãnh đạo trong tương lai./.

