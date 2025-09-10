Phong trào “Gen Z” ở Nepal đề xuất thủ tướng lâm thời

Trong cuộc họp trực tuyến kéo dài gần 4 giờ ngày 10/9, các thành viên phong trào “Gen Z” ở Nepal đã chọn cựu Chánh án Sushila Karki làm lãnh đạo lâm thời của quốc gia Nam Á.

Một thành viên Gen Z tham gia cuộc họp cho hay “với sự đồng ý của bà (Karki), giờ đây, chúng tôi có thể làm việc với Tham mưu trưởng quân đội.”

Bà Karki, sinh ngày 7/6/1952 tại Biratnagar, là nữ chánh án đầu tiên của Nepal. Bà tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học Chính trị tại Đại học Banaras Hindu, Varanasi của Ấn Độ và đã tham gia giải quyết các vụ án quan trọng liên quan đến công lý chuyển tiếp và tranh chấp bầu cử.

Bà cũng nổi tiếng vì cho phép phụ nữ truyền lại quốc tịch cho con cái, quy định trước đây chỉ dành cho nam giới ở Nepal. Bà được biết đến với chính sách “không khoan nhượng” đối với tham nhũng.

Nhà hoạt động dân sự Karki, hiện không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào, đã được chọn để duy trì tính trung lập trong tiến trình đàm phán.

Trước đó, Tham mưu trưởng quân đội Nepal - Tướng Ashok Raj Sigdel - đã đề xuất đàm phán với Đảng Rastriya Swatantra và chính trị gia Durga Prasai, nhưng đã bị nhóm Gen Z bác bỏ.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất cứ sự đồng thuận nào, và chưa rõ liệu đề xuất của nhóm Gen Z đã được chính thức chuyển đến Tổng thống Ram Chandra Paudel trong những cuộc đàm phán do quân đội chủ trì hay chưa.

Về mặt hình thức, theo Hiến pháp, ông KP Sharma Oli mặc dù đã từ chức Thủ tướng Nepal hôm 9/9 song sẽ tiếp tục điều hành chính phủ lâm thời cho đến khi chính phủ mới được thành lập./.

Quân đội Nepal nắm quyền kiểm soát an ninh sau biến động chính trị Sau khi biểu tình biến thành bạo lực và Thủ tướng K.P. Sharma Oli tuyên bố từ chức, quân đội Nepal đã tiếp quản an ninh toàn quốc từ tối 9/9, áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực trọng điểm.