Nữ thủ tướng lâm thời Nepal ra tay "dẹp loạn", tuyên chiến với tham nhũng

Nữ Thủ tướng lâm thời của Nepal, Sushila Karki cam kết "chấm dứt tham nhũng", sau khi làn sóng biểu tình bạo động trong nước khiến chính quyền tiền nhiệm sụp đổ.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Lãnh đạo Nepal gây dựng niềm tin khi cam kết chống tham nhũng.

80 UAV bị Nga bắn hạ vì xâm phạm không phận.

Nga liên tiếp chứng kiến sự cố liên quan tới tàu hỏa.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
