Tân Thủ tướng Nepal cam kết đáp ứng yêu cầu về chấm dứt tham nhũng

Tân Thủ tướng Nepal Sushila Karki hứa sẽ đáp ứng yêu cầu về chống tham nhũng sau khi nhậm chức, trong bối cảnh thủ đô trở lại bình thường sau biểu tình.

Tân Thủ tướng Nepal Sushila Karki ngày 14/9 cam kết sẽ đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình về “chấm dứt tham nhũng” ngay sau khi bắt đầu đảm nhận chức vụ lãnh đạo chính phủ lâm thời.

Tuyên bố của tân Thủ tướng Nepal được đưa ra trong bối cảnh thủ đô Kathmandu dường như đã trở lại cuộc sống bình thường sau vài ngày chìm trong khói lửa do các cuộc biểu tình bạo lực. Các du khách được ghi nhận đã quay trở lại một số địa điểm nổi tiếng khi tình hình giao thông không còn bị gián đoạn./.