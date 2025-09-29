Nepal áp đặt lệnh cấm đi lại đối với nhiều cựu quan chức

Ngày 29/9, Bộ trưởng Nội vụ Nepal Om Prakash Aryal cho biết nước này đã áp đặt lệnh cấm đi lại với cựu Thủ tướng KP Sharma Oli và 4 cựu quan chức cấp cao khác.

Đây là một phần của cuộc điều tra nhằm vào cuộc biểu tình bạo loạn gây nhiều thương vong hồi đầu tháng này.

Theo Bộ trưởng Aryal, ngoài cựu Thủ tướng Oli, lệnh cấm đi lại cũng áp dụng với cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak và 3 quan chức cấp cao khác.

Hồi đầu tháng này, tại Nepal đã xảy ra các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn khiến ít nhất 73 người thiệt mạng chỉ sau 2 ngày, tòa nhà quốc hội và tòa nhà chính phủ bị thiêu trụi, đồng thời khiến chính phủ sụp đổ.

Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Nepal (FNCCI) ước tính lĩnh vực tư nhân, gồm các ngành ô tô, khách sạn và bán lẻ, hứng chịu khoản lỗ lên tới 600 triệu USD.

Thủ tướng lâm thời Sushila Karki, người sẽ lãnh đạo Nepal cho đến cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào tháng 3 tới, đã thành lập ủy ban điều tra vụ việc.

Ủy ban đã ra khuyến nghị áp đặt hạn chế đối với 5 cựu quan chức để phục vụ công tác điều tra./.

