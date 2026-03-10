Đảng Rastriya Swatantra mới thành lập dẫn đầu tổng tuyển cử ở Nepal

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Quốc hội Nepal công bố 17h30 ngày 9/3 theo giờ địa phương (tức 18h45 theo giờ Việt Nam) cho thấy đảng Rastriya Swatantra (RSP) mới thành lập của ông Balendra Shah đang dẫn đầu với số phiếu áp đảo.

Cụ thể, đảng RSP giành được 125/165 ghế được bầu theo hệ thống đa số tương đối (FPTP) và 58/110 ghế phân bổ theo hệ thống đại diện tỷ lệ (PR).

Kết quả này cho thấy RSP có khả năng sẽ giành đa số ghế tại Quốc hội, điều hiếm thấy trong nhiều thập kỷ qua tại Nepal, nơi hệ thống bầu cử hỗn hợp thường khiến các chính đảng phải thành lập chính phủ liên minh.

Kết quả cũng cho thấy các đảng truyền thống bị tụt lại khá xa. Đảng Quốc đại Nepal chỉ giành được 18 ghế trong các cuộc bầu cử trực tiếp, đảng Marxist-Leninist Thống nhất-CPN-UML của cựu Thủ tướng K. P. Sharma Oli giành 8 ghế, còn đảng Maoist Centre do cựu Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal lãnh đạo giành 7 ghế.

Với kết quả này, lãnh đạo đảng RSP có tiềm năng trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Nepal. Trước đó, ông đã "đánh bại" cựu Thủ tướng Oli tại chính thành trì của nhà lãnh đạo kỳ cựu này.

Ngay sau khi các kết quả ban đầu được công bố, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm chúc mừng lãnh đạo RSP, trong đó có ông Balendra Shah và Chủ tịch RSP Rabi Lamichhane, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Cùng ngày, Thủ tướng Bangladesh Tarique Rahman cũng gửi lời chúc mừng tới chính phủ và người dân Nepal về cuộc bầu cử thành công, nhấn mạnh rằng tiến trình dân chủ này phản ánh khát vọng và sức mạnh của các thể chế dân chủ tại quốc gia vùng Himalaya.

Ông bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Bangladesh và Nepal trong thời gian tới.

Hôm 5/3, khoảng 60% trong số gần 19 triệu cử tri đăng ký đã tham gia bỏ phiếu bầu chọn 275 thành viên Hạ viện từ hơn 6.500 ứng cử viên tranh cử.

Cuộc bầu cử được tổ chức sớm 6 tháng, sau thời kỳ biến động chính trị kéo dài bắt nguồn từ phong trào phản đối chưa từng có tiền lệ hồi tháng 9 năm ngoái, dẫn tới việc lật đổ chính phủ liên minh do Thủ tướng KP Sharma Oli lãnh đạo cùng việc giải tán Hạ viện.

Theo Ủy ban Bầu cử Nepal, việc kiểm toàn bộ phiếu dự kiến sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới trước khi kết quả chính thức được công bố.

Theo Hiến pháp Nepal, Hạ viện gồm 275 thành viên được bầu theo hệ thống hỗn hợp: 165 ghế theo hình thức đa số tương đối và 110 ghế theo đại diện tỷ lệ. Sau khi kết quả cuối cùng được trình lên Tổng thống, thủ tướng sẽ được bổ nhiệm theo Điều 76 của Hiến pháp.

Nếu có chính đảng giành đa số tuyệt đối tại Hạ viện, lãnh đạo đảng đó sẽ được Tổng thống chỉ định làm thủ tướng. Trong trường hợp không có đa số rõ ràng, các đảng sẽ phải đàm phán thành lập chính phủ liên minh./.

