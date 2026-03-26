Chứng khoán Hàn Quốc bùng nổ, lợi nhuận công ty chứng khoán cao kỷ lục

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng trưởng mạnh trong năm 2025 đã giúp các công ty chứng khoán ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của dòng tiền đầu tư và hoạt động giao dịch.

Theo số liệu do Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) công bố ngày 26/3, tổng lợi nhuận ròng của 61 công ty chứng khoán trong năm 2025 đạt 9.645,5 tỷ won (khoảng 7,4 tỷ USD), tăng 38,9% so với năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, vượt qua cả giai đoạn đỉnh cao của phong trào đầu tư cá nhân trong đại dịch.

Đà tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự bùng nổ của thị trường cổ phiếu, khi chỉ số KOSPI ghi nhận mức tăng tới 76% trong năm 2025. Thanh khoản thị trường cải thiện mạnh đã kéo theo nguồn thu phí môi giới tăng vọt, trở thành động lực chính cho lợi nhuận của ngành.

Cụ thể, tổng doanh thu phí của các công ty chứng khoán đạt 16.615,9 tỷ won, tăng 28,3% so với năm 2024. Trong đó, phí môi giới chiếm tỷ trọng lớn nhất với 8.602,1 tỷ won (khoảng 6,6 tỷ USD), tăng 37,3%, nhờ khối lượng giao dịch cổ phiếu trong và ngoài nước đều tăng mạnh. Giá trị giao dịch cổ phiếu nội địa tăng 36%, trong khi giao dịch cổ phiếu nước ngoài tăng 24,3%.

Bên cạnh đó, mảng quản lý tài sản cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Doanh thu từ bán quỹ và dịch vụ quản lý đầu tư tăng 26,4%, đạt 1.633,3 tỷ won, cho thấy xu hướng đa dạng hóa sản phẩm tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Trong khi đó, mảng ngân hàng đầu tư (IB) tăng trưởng khiêm tốn hơn, với doanh thu phí đạt 4.086,4 tỷ won (khoảng 3,1 tỷ USD), tăng 9,2%. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chỉ tăng nhẹ 1,4%, phản ánh sự phân hóa giữa các loại tài sản trong bối cảnh thị trường biến động.

Đáng chú ý, lợi nhuận từ cổ phiếu và quỹ, bao gồm cả quỹ ETF, tăng đột biến hơn 1.500% nhờ thị trường đi lên. Tuy nhiên, các khoản lỗ từ phái sinh và trái phiếu đã phần nào bù trừ mức tăng này. Cụ thể, hoạt động phái sinh ghi nhận mức lỗ lớn, trong khi lợi nhuận từ trái phiếu giảm gần 20% do lãi suất tăng.

Ngoài ra, các nguồn thu khác cũng đóng góp tích cực vào kết quả chung. Lợi nhuận từ tài sản khác tăng 72,2%, đạt 5.120,6 tỷ won, nhờ chênh lệch tỷ giá thuận lợi khi đồng won mạnh lên và hoạt động cho vay ký quỹ mở rộng.

Dữ liệu thống kê cho biết về quy mô, tổng tài sản của các công ty chứng khoán đạt 943.900 tỷ won, tăng 25% so với năm 2024. Các chỉ số an toàn tài chính cũng được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ vốn ròng trung bình đạt 915,1%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu quy định, trong khi tỷ lệ đòn bẩy vẫn nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, cơ quan FSS cũng cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn trong năm 2026. Theo FSS, xung đột Trung Đông có thể khiến thị trường tài chính biến động mạnh, trong khi lãi suất toàn cầu tăng tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận từ trái phiếu và các sản phẩm phái sinh.

Trong bối cảnh đó, nhà chức trách cho biết sẽ tăng cường giám sát và cải thiện phương pháp tính toán các chỉ số an toàn như tỷ lệ vốn ròng (NCR), nhằm nâng cao khả năng hấp thụ rủi ro của các công ty chứng khoán.

Giới phân tích nhận định lợi nhuận kỷ lục của ngành chứng khoán Hàn Quốc phản ánh chu kỳ tăng trưởng mạnh của thị trường trong năm 2025. Tuy nhiên, với môi trường đầu tư toàn cầu ngày càng bất định, đặc biệt dưới tác động của địa chính trị và lãi suất, triển vọng năm 2026 được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng quản trị rủi ro và thích ứng của các định chế tài chính./.

Chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt xác lập kỷ lục mới Trong phiên giao dịch 26/2, các thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đều xác lập mức cao kỷ lục mới tại châu Á, xuất phát từ triển vọng của ngành AI sau báo cáo kết quả kinh doanh vượt bậc.